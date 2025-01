O americano Tim King encontrou um presente de Natal perdido há 46 anos durante uma reforma em sua casa, em Illinois, nos Estados Unidos. A descoberta aconteceu no início de 2025 e viralizou nas redes sociais.

Ele estava reformando sua casa de infância quando, atrás de uma parede do banheiro, encontrou um embrulho com o seu nome escrito nele. O papel de presente tinha tema da Disney e já estava desbotado pelo tempo.

"Quando tirei aquilo, era um papel de embrulho super velho. Então eu pensei, 'Oh, tem o meu nome nele'", disse o homem de 53 anos em entrevista à emissora de TV KTLA5.







Com curiosidade, ele abriu o presente. Era um conjunto de Matchbox Thunder Jets — aviões de brinquedo produzidos na década de 1970.





Tim mostrou o presente para a mãe para tentar entender a história do brinquedo perdido. No entanto, ela não se lembrava do presente nem o motivo pelo qual ele foi parar dentro da parede.

No entanto, Tim acredita que o presente foi comprado em 1978, quando ele tinha 6 anos. O brinquedo teria caído num vão da parede logo depois que os seus pais guardaram os presentes de Natal no sótão. Ele não contou o que ganhou naquele Natal, já que o brinquedo desapareceu há 46 anos.