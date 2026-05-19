Sua moeda de 50 centavos pode valer até R$ 2 mil; saiba como achar

Uma moeda comum de 50 centavos, que você pode ter no bolso ou esquecida em alguma gaveta, pode esconder uma bela surpresa financeira. Devido a um erro de cunhagem extremamente raro, um exemplar específico de 2012 pode valer atualmente entre R$ 700 e R$ 2.000 para colecionadores, dependendo do seu estado de conservação.

O item em questão é conhecido no mundo da numismática como “moeda mula” ou “híbrida”. Isso acontece quando uma moeda é cunhada com o anverso (a 'cara') de um valor e o reverso (a 'coroa') de outro. No caso deste lote de 2012, a Casa da Moeda usou por engano o cunho de 5 centavos no reverso de um disco de 50 centavos, fazendo com que a moeda saísse de fábrica exibindo apenas o número 5 (sem o zero).

Embora circulem boatos na internet de que ela passa dos R$ 4 mil, esse valor mais alto só se aplica a defeitos ainda mais extremos, como as moedas bifaciais.

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Como identificar a moeda rara?

Para saber se você tem essa raridade em mãos, o segredo está em observar a efígie no anverso da moeda de 50 centavos. A moeda padrão de 2012 exibe o busto do Barão do Rio Branco. No entanto, a versão valiosa traz, por engano, a efígie de Tiradentes, que deveria estar apenas nas moedas de 5 centavos da mesma época.

Esse erro ocorreu durante o processo de fabricação na Casa da Moeda, quando o cunho (molde) destinado às moedas de 5 centavos foi utilizado por engano para prensar o anverso de um lote de moedas de 50 centavos. O resultado é uma peça híbrida, com o valor de '50 CENTAVOS' e o ano '2012' em um lado, e o rosto de Tiradentes no outro.

Qual o valor e como vender?

O valor de até R$ 2 mil depende diretamente do estado de conservação da moeda. Exemplares sem arranhões, desgastes ou marcas de circulação, conhecidos como 'Flor de Cunho', são os mais procurados e atingem os preços mais altos. Moedas em bom estado, mas com sinais de uso, ainda possuem valor significativo.

Se você acredita ter encontrado essa moeda, é recomendável procurar a avaliação de um especialista em numismática ou consultar catálogos especializados para confirmar sua autenticidade e valor de mercado. Lojas de colecionadores e casas de leilão também são bons canais para uma negociação segura.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.