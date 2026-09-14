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BOA AÇÃO

Menino usa poupança para ajudar frentista que caminhava até o trabalho todo dia

Comovido com a rotina exaustiva da trabalhadora, Arthur decidiu intervir com presente inusitado; o relato emocionante circula e inspira internautas

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
14/09/2026 13:57

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Menino usa poupança para ajudar frentista que caminhava até o trabalho todo dia
Ato de generosidade: um menino entrega uma bicicleta a um frentista em um posto, refletindo a história de solidariedade. crédito: Reprodução / Facebook

Uma história emocionante que circula nas redes sociais serve como um poderoso exemplo de generosidade. O relato, embora não tenha sua origem ou veracidade confirmadas em fontes de notícias, narra o gesto de um menino de 10 anos, identificado como Arthur, que teria usado suas próprias economias para realizar o sonho de uma frentista.

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O garoto e sua mãe conheceram a trabalhadora, chamada Rosângela, em um posto de combustíveis. Durante a conversa, ela teria comentado sobre as longas distâncias que percorria a pé todos os dias para ir e voltar do trabalho e que seu grande desejo era ter uma bicicleta para facilitar a rotina.

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Tocado pelo desabafo, Arthur, que juntava dinheiro há meses para uma viagem em família, teria decidido usar o valor guardado para um propósito diferente. Ao chegar em casa, comunicou aos pais que queria presentear a frentista com a bicicleta que ela tanto precisava. A família, segundo a publicação, apoiou a iniciativa.

Um gesto que inspira

A narrativa continua, descrevendo que Arthur e sua mãe compraram a bicicleta e a levaram de surpresa para Rosângela em seu local de trabalho. A emoção teria tomado conta do momento, com a trabalhadora agradecendo pelo presente inesperado, que representaria não apenas um meio de transporte, mas também mais tempo e qualidade de vida.

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O relato menciona que o momento foi registrado em vídeo e compartilhado online, inspirando muitas pessoas. Embora a história específica de Arthur e Rosângela careça de confirmação, ela levanta uma importante reflexão sobre como pequenos atos de bondade podem transformar o dia de alguém e nos lembrar do poder da solidariedade.


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