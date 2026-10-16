Mês do Médico: desafios da geração de profissionais da saúde

No mês de outubro, que celebra o Dia do Médico (18), destaca?se a alta demanda por formação médica no Brasil e os desafios que a nova geração de profissionais de saúde enfrenta ao longo da carreira.

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O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) aponta que, em 2023, mais de 685 mil candidatos concorreram a cerca de 13 mil vagas em cursos de Medicina nas instituições públicas. Segundo o estudo Demografia Médica no Brasil 2025, elaborado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) em parceria com o Ministério da Saúde e a Associação Médica Brasileira, o país conta com quase 600 mil médicos registrados.

Além da graduação, a especialização é fundamental: o levantamento indica que, em 2024, cerca de 47,7 mil médicos estavam em programas de residência médica. Ao longo da trajetória, os profissionais precisam investir em educação continuada, participar de congressos, adquirir equipamentos, abrir consultórios e planejar financeiramente a carreira.

"A medicina exige dedicação, atualização constante e planejamento de longo prazo; é essencial que profissionais tenham parceiros que compreendam sua realidade", afirma Dr. João Augusto Oliveira Fernandes, presidente do Sicoob Credicom.

Fundado por médicos há mais de três décadas, o Sicoob Credicom ampliou sua atuação para atender a todos os profissionais da saúde, oferecendo soluções financeiras adaptadas às necessidades específicas desse público.

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Assim, o Dia do Médico serve não apenas para reconhecer a importância desses profissionais para a sociedade, mas também para reforçar a necessidade de criar condições que possibilitem seu desenvolvimento ao longo de toda a carreira.