Morador troca torneira da cozinha por modelo com filtro, mas só depois percebe uma exigência do fabricante que depende da pressão da água para funcionar
Descubra os cuidados essenciais com a rede hidráulica para garantir o fluxo ideal no dia a dia e evitar dores de cabeça após a troca da peça
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Trocar a torneira da cozinha por um modelo com filtro exige atenção direta à pressão da água. A instalação depende de manter esse fluxo dentro da faixa recomendada pelo fabricante para garantir vazão adequada e evitar falhas logo após a substituição da peça.
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Impacto da pressão no elemento filtrante
O filtro cria resistência adicional à passagem da água, pois o fluxo atravessa o elemento filtrante antes de chegar ao bico. Se a pressão do imóvel for baixa, a vazão enfraquece, principalmente no modo filtrado. Nesses casos, a torneira comum funcionava bem, mas o novo modelo expõe a pressão insuficiente da instalação.
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O problema geralmente aparece no primeiro uso, com a água saindo devagar pelo filtro e com fluxo um pouco melhor na saída comum. Por isso, a pressão disponível no ponto de instalação precisa atender aos limites indicados no manual do produto.
Causas para a vazão fraca na cozinha
A perda de força da água nem sempre afeta toda a casa. Registros parcialmente fechados, tubulações com obstruções, conexões estreitas ou acúmulo de resíduos reduzem o fluxo apenas naquele ponto. Em imóveis abastecidos por caixa-d’água, a diferença de altura entre o reservatório e a torneira também altera a pressão.
O próprio filtro interfere na passagem da água com o tempo. Conforme o refil acumula partículas durante o uso, a saída do fluxo fica restrita. Quando o rendimento cai gradualmente após um início normal, vale checar a vida útil e as orientações de substituição do componente.
Itens para checar antes de apontar defeito
Antes de concluir que a torneira apresenta defeito, convém verificar pontos básicos da instalação:
se o registro de água está completamente aberto;
se a mangueira flexível está dobrada ou comprimida;
se o arejador possui sujeira ou resíduos da instalação;
se o refil filtrante foi instalado na posição correta;
se a pressão do imóvel atende ao mínimo exigido pelo fabricante.
Riscos provocados pelo excesso de pressão
A pressão muito alta também causa problemas no sistema. Níveis acima do indicado forçam conexões, mangueiras, vedações e peças internas da torneira. A instalação precisa ficar totalmente dentro da faixa de funcionamento orientada pelo fabricante, sem ultrapassar o teto estipulado.
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Vazamentos recorrentes, ruídos na tubulação e fluxo forte em excesso exigem avaliação da rede hidráulica. Ajustes improvisados no filtro ou nas conexões comprometem a vedação e atrapalham a identificação da causa real. O manual segue como guia para confirmar se o problema decorre da montagem ou de incompatibilidade estrutural.