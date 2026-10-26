Comunicado à imprensa: Allianz Beach Arena, para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de LA28, passa a integrar a Família de Estádios Allianz

Pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, um local de competição levará o nome Allianz. A Allianz Beach Arena, em Long Beach, Califórnia — preparada para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de LA28 — torna-se o mais novo membro da Família de Estádios Allianz.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261026326853/pt/

Allianz's "custom A" emblem for LA28.

De Horse Guards Parade, em Londres, à praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, passando pela Torre Eiffel, em Paris, o vôlei de praia olímpico sempre encontrou seu espaço em cenários icônicos ao redor do mundo. Nos Jogos de LA28, esse espaço levará o nome Allianz. A Allianz orgulha-se de contribuir para celebrar este esporte vibrante em Long Beach, uma cidade na região sul do Condado de Los Angeles, onde o vôlei de praia faz parte do cotidiano e da cultura local.

Situada na orla de Long Beach, a arena temporária, com capacidade para quase 15 mil espectadores, sediará as competições de vôlei de praia (Jogos Olímpicos) e de futebol de cegos (Jogos Paralímpicos). Ao longo das duas competições, espera-se que a arena receba cerca de 735 mil espectadores. O comitê organizador LA28 prevê a venda de aproximadamente 14 milhões de ingressos para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos em julho e agosto de 2028.

Uma das maiores redes de estádios do mundo

Como o primeiro membro da Família de Estádios Allianz dedicado a um evento específico, a Allianz Beach Arena — construída exclusivamente para os Jogos LA28 — junta-se a sete instalações esportivas de destaque ao redor do mundo: a Allianz Arena, em Munique; o Allianz Stadium, em Twickenham; o Allianz Stadium, em Sydney; a Allianz Riviera, em Nice; o Allianz Stadion, em Viena; o Allianz Stadium, em Turim; e o Allianz Field, em St. Paul, Minnesota. O que hoje constitui uma das maiores redes de estádios do mundo teve início com a Allianz Arena, em 2005. Atualmente, esses locais recebem, juntos, cerca de 10 milhões de visitantes por ano.

"Pela primeira vez, duas das principais iniciativas esportivas da Allianz — a Família de Estádios Allianz e nossa parceria global com os Jogos Olímpicos e Paralímpicos — unem-se em um local que ostenta, com orgulho, o nome Allianz. O vôlei de praia quebrou recordes de público nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, e ter o nome Allianz em sua arena nos Jogos LA28 é uma forma única de aproximar nossa marca dos fãs e fortalecer nossa visibilidade como Parceira Global dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos", afirmou Eike Bürgel, diretor global do Programa Olímpico e Paralímpico da Allianz.

A Allianz Riviera, em Nice, sediou seis partidas de futebol sob uma denominação neutra durante os Jogos de Paris 2024. Nos Jogos LA28, a Allianz Beach Arena torna-se a primeira instalação olímpica a exibir o nome Allianz. O LA28 faz história ao ser a primeira edição dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos a oferecer direitos de nome em locais de competição,, criando novas oportunidades comerciais que apoiam diretamente a realização dos Jogos.

A Allianz também está lançando sua versão personalizada da letra "A" para os Jogos LA28. O "A" presente no emblema do LA28 foi concebido para ser adaptável, permitindo que cada parceiro crie sua própria interpretação. Para a Allianz, o design inspira-se na Família de Estádios da empresa, que inclui a Allianz Arena, em Munique, e o Allianz Field, em St. Paul, Minnesota.

Estes anúncios marcam mais um passo nos preparativos da Allianz para os Jogos de Los Angeles 2028 (LA28). Com base em uma parceria de 20 anos com o Movimento Paralímpico, a Allianz atua como Parceira Olímpica e Paralímpica Mundial desde 2021 e continuará apoiando os Jogos até 2032. A Allianz acredita firmemente no poder do esporte de unir as pessoas — e não há lugar melhor para isso do que um estádio. A Família de Estádios da Allianz e o Movimento Olímpico e Paralímpico compartilham esse espírito, criando espaços de conexão e entendimento mútuo que promovem uma prosperidade inclusiva. A próxima etapa: na areia.

Em números

Data da primeira competição na Allianz Beach Arena: 15 de julho de 2028.

Capacidade do local: cerca de 15.000 pessoas por sessão; público total de aproximadamente 735.000 pessoas.

Número de partidas com venda de ingressos: Jogos Olímpicos: 39 (incluindo duas disputas por medalhas). Jogos Paralímpicos: 10 (incluindo uma disputa por medalhas).

Membros da Família de Estádios da Allianz: oito estádios distribuídos por sete países.

Sobre a Allianz

O Grupo Allianz é uma das principais seguradoras e gestoras de ativos do mundo, com atuação em quase 70 países e atendendo a cerca de 97 milhões de clientes, entre pessoas físicas e empresas*. Nossos clientes contam com uma ampla gama de serviços de seguros para pessoas físicas e jurídicas — incluindo seguros de patrimônio, vida e saúde, além de serviços de assistência, crédito e seguros para negócios globais. Reconhecida pelo sétimo ano consecutivo como a marca de seguros número um no mundo, segundo o ranking Best Global Brands 2025 da Interbrand, a Allianz baseia seu sucesso em uma estratégia centrada no cliente e apoiada pela tecnologia — proporcionando tranquilidade, proteção e prevenção, ao mesmo tempo em que fortalece a resiliência de indivíduos, comunidades e sociedades. Somos um dos maiores investidores globais, administrando cerca de 791 bilhões de euros** em nome de nossos clientes de seguros. Além disso, nossas gestoras de ativos, PIMCO e Allianz Global Investors, administram aproximadamente 2,2 trilhões de euros** em ativos de terceiros. Graças à integração sistemática de critérios ambientais e sociais em nossos processos de negócio e decisões de investimento, a Allianz obteve a classificação MSCI ESG nível AAA (em março de 2026). Em 2025, nossos 156 mil colaboradores dedicados alcançaram um volume total de negócios de 186,9 bilhões de euros e um lucro operacional de 17,4 bilhões de euros para nossos acionistas.

* Em 31 de dezembro de 2025. A contagem de clientes reflete os clientes da Allianz em entidades consolidadas que fazem parte apenas do escopo de relatório de clientes.

** Em 30 de junho de 2026.

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