Amigos de infância passam 92 anos sem se ver, mas se reencontram aos 105 e resgatam uma história que começa com uma tarefa compartilhada nas plantações de milho

O prefeito de Montsoué, uma pequena comuna no sudoeste da França, Patrick Castra, organizou em segredo o reencontro entre dois amigos de infância centenários, com o consentimento de ambas as famílias. Madeleine celebrou 105 anos no dia 13 de outubro, enquanto Justin completou a mesma idade em 29 de agosto.

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A iniciativa surgiu após uma conversa entre o chefe do executivo municipal e a moradora. Patrick Castra relatou a origem do plano: "durante uma conversa com Madeleine, descobri que ela conheceu Justin na infância. Então por que não forçar o destino reunindo os dois?". O evento reuniu familiares, amigos, membros do Conselho Municipal e a prefeita de Hagetmau, Pascale Requenna.

No momento do encontro, Justin retirou o boné por cortesia, segurou a mão de Madeleine e deu um beijo amigável na amiga de longa data. A celebração incluiu a entrega de presentes institucionais: um cachecol para Justin e uma manta para Madeleine, antes do registro fotográfico oficial.

Memórias da infância compartilhada em Doazit

Durante a conversa, os dois centenários recordaram acontecimentos dos primeiros anos de vida em Doazit. Madeleine, vinda de uma família numerosa, viveu na fazenda Castéra, onde sofreu maus-tratos. Para escapar da rotina rígida, ela buscava refúgio na propriedade vizinha: "eu fugia para ir à fazenda de Jean-de-Bernat, do outro lado da estrada, na casa de Justin. Lá, eu ajudava a semear milho à mão com ele".

Justin também relembrou o passado como filho mais velho de um pedreiro e de uma agricultora, período em que cuidava de cinco irmãos. Entre as recordações de infância, citou o uso de tamancos de madeira, as aulas com o professor Dumartin e as partidas de basquete disputadas na praça das arenas com os amigos Sourigues, Croutz e Lalanne, que culminaram na conquista de um troféu em Mont-de-Marsan.

A juventude de Justin sofreu interrupções com a Segunda Guerra Mundial e o trabalho obrigatório na Alemanha, de onde ele fugiu para o departamento de Gers para se juntar às Forças Francesas do Interior. Casado em 1949 na localidade de Hagetmau, trabalhou com o marceneiro Lalanne e atuou na empresa Capdevielle até a aposentadoria em 1982. Manteve o cultivo de sua horta até os 101 anos, além de praticar caça e pesca.

Trajetória no campo e superação familiar

Madeleine relatou que uma fase mais feliz começou aos 16 anos. Ela se casou com Paul Lafferrère, natural de Doazit, e fixou residência em Montsoué, na região de Notre-Dame du Pouy, dedicando a vida aos trabalhos agrícolas sazonais.

A centenária enfrentou um grave acidente de trânsito em 1968. Operada pelo médico Michel Fournier em uma clínica de Saint-Sever, ela sobreviveu a lesões graves: traumatismo craniano, fraturas nas costelas e na rótula, além de rompimento do baço. As filhas de Madeleine, Denise e Bernadette, afirmam que ela costuma telefonar para o padre antes de acionar os serviços de emergência em momentos de apreensão ou problemas de saúde.

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Mãe próxima da família, Madeleine conta com três netos e quatro bisnetos, mantendo o hábito de frequentar celebrações religiosas na paróquia Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Ao serem questionados sobre as expectativas para o futuro, ambos responderam em conjunto: "106 anos, claro!". A recepção da tarde reuniu doces e bebidas festivas.