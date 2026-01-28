Vizinhos há mais de 40 anos, idosos se apaixonam e ficam noivos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um casal de idosos que foi vizinho por mais de quatro décadas ficou noivo. Art e Marilyn tiveram o noivado anunciado nas redes sociais do Gatton Park on the Town Branch, de Kentucky, nos Estados Unidos, onde o pedido de casamento foi feito.

A cena aconteceu dentro de um iglu decorativo montado no parque, enquanto, ao fundo, as luzes da árvore de Natal iluminavam o ambiente. Sentado, Art retirou uma pequena caixa com o anel e se declarou à companheira. “Foi simplesmente maravilhoso te conhecer, e que pessoa incrível você é. Você é generosa, gentil, peculiar e muito divertida. Então, estou te perguntando: você se casaria comigo?”, disse.

“Art, eu amaria me casar com você. Com todo o meu coração, o meu amor e a minha alma, eu não consigo pensar em nada que eu gostaria de fazer mais do que me casar com você. Para sempre. Para sempre”, respondeu a mulher.

Segundo a publicação do parque, Art e Marilyn são vizinhos há mais de 40 anos e se aproximaram nos últimos tempos após ambos perderem seus cônjuges, de quem eram os principais cuidadores. A partir desse reencontro em uma nova fase da vida, passaram a frequentar juntos a igreja e eventos sociais, além de compartilhar momentos com amigos e familiares e assistir a peças de teatro e musicais.

O parque celebrou a escolha do local para o momento especial, desejando aos noivos “muitos anos de amor, luz e felicidade”.