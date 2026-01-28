Vizinhos há mais de 40 anos, idosos se apaixonam e ficam noivos
Art e Marilyn se aproximaram depois da perda dos cônjuges e por interesses em comum, como a igreja, eventos culturais e a convivência com amigos e família
compartilheSIGA
Um casal de idosos que foi vizinho por mais de quatro décadas ficou noivo. Art e Marilyn tiveram o noivado anunciado nas redes sociais do Gatton Park on the Town Branch, de Kentucky, nos Estados Unidos, onde o pedido de casamento foi feito.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A cena aconteceu dentro de um iglu decorativo montado no parque, enquanto, ao fundo, as luzes da árvore de Natal iluminavam o ambiente. Sentado, Art retirou uma pequena caixa com o anel e se declarou à companheira. “Foi simplesmente maravilhoso te conhecer, e que pessoa incrível você é. Você é generosa, gentil, peculiar e muito divertida. Então, estou te perguntando: você se casaria comigo?”, disse.
Leia Mais
“Art, eu amaria me casar com você. Com todo o meu coração, o meu amor e a minha alma, eu não consigo pensar em nada que eu gostaria de fazer mais do que me casar com você. Para sempre. Para sempre”, respondeu a mulher.
Segundo a publicação do parque, Art e Marilyn são vizinhos há mais de 40 anos e se aproximaram nos últimos tempos após ambos perderem seus cônjuges, de quem eram os principais cuidadores. A partir desse reencontro em uma nova fase da vida, passaram a frequentar juntos a igreja e eventos sociais, além de compartilhar momentos com amigos e familiares e assistir a peças de teatro e musicais.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O parque celebrou a escolha do local para o momento especial, desejando aos noivos “muitos anos de amor, luz e felicidade”.