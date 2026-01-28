Assine
Vizinhos há mais de 40 anos, idosos se apaixonam e ficam noivos

Art e Marilyn se aproximaram depois da perda dos cônjuges e por interesses em comum, como a igreja, eventos culturais e a convivência com amigos e família

Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
28/01/2026 12:06 - atualizado em 28/01/2026 12:09

Casal foi vizinho há mais de quatro décadas, mas só se aproximaram depois da morte dos antigos companheiros
Um casal de idosos que foi vizinho por mais de quatro décadas ficou noivo. Art e Marilyn tiveram o noivado anunciado nas redes sociais do Gatton Park on the Town Branch, de Kentucky, nos Estados Unidos, onde o pedido de casamento foi feito.

A cena aconteceu dentro de um iglu decorativo montado no parque, enquanto, ao fundo, as luzes da árvore de Natal iluminavam o ambiente. Sentado, Art retirou uma pequena caixa com o anel e se declarou à companheira. “Foi simplesmente maravilhoso te conhecer, e que pessoa incrível você é. Você é generosa, gentil, peculiar e muito divertida. Então, estou te perguntando: você se casaria comigo?”, disse.

“Art, eu amaria me casar com você. Com todo o meu coração, o meu amor e a minha alma, eu não consigo pensar em nada que eu gostaria de fazer mais do que me casar com você. Para sempre. Para sempre”, respondeu a mulher. 

Segundo a publicação do parque, Art e Marilyn são vizinhos há mais de 40 anos e se aproximaram nos últimos tempos após ambos perderem seus cônjuges, de quem eram os principais cuidadores. A partir desse reencontro em uma nova fase da vida, passaram a frequentar juntos a igreja e eventos sociais, além de compartilhar momentos com amigos e familiares e assistir a peças de teatro e musicais.

O parque celebrou a escolha do local para o momento especial, desejando aos noivos “muitos anos de amor, luz e felicidade”.

estados-unidos internet mundo redes-sociais relacionamento

