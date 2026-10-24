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STJ bloqueia auxílio da Vale a atingidos por Brumadinho

A decisão é provisória e atende a um recurso da mineradora

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Redação
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Repórter
24/10/2026 15:05

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Decisão do STJ impede saque de valores do novo auxílio emergencial destinado aos atingidos pelo rompimento da barragem em Brumadinho
Decisão do STJ impede saque de valores do novo auxílio emergencial destinado aos atingidos pelo rompimento da barragem em Brumadinho crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução

Mais de 160 mil pessoas atingidas pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, estão impedidas de receber o Novo Auxílio Emergencial após uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A medida suspende a retirada dos valores depositados pela mineradora para o pagamento do benefício até que um recurso da empresa seja julgado.

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A decisão foi tomada pela ministra Maria Isabel Gallotti na quarta-feira (21). Na prática, o dinheiro permanece retido em juízo e não pode ser repassado às famílias pela Fundação Getulio Vargas (FGV), responsável pela gestão dos pagamentos. A determinação não suspende expressamente a obrigação de a Vale continuar depositando os recursos, conforme estabelecido pela Justiça mineira.

O caso envolve uma disputa sobre a continuidade da assistência financeira às pessoas atingidas pelo rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão, em 25 de janeiro de 2019, que deixou 270 mortos.

Por que a Vale recorreu à Justiça?

A mineradora contesta a obrigação de manter os pagamentos após o encerramento do Programa de Transferência de Renda (PTR), em outubro de 2025. O programa foi criado no acordo de reparação firmado em 2021, que destinou R$ 4,4 bilhões à assistência financeira dos atingidos.

A Vale argumenta que cumpriu integralmente o compromisso assumido no acordo e que não pode ser obrigada a pagar um novo benefício com base em uma lei posterior ao desastre. A empresa também sustenta que a retomada dos repasses contraria uma decisão judicial anterior.

A discussão chegou à Justiça depois que o município de Brumadinho e entidades representativas dos atingidos buscaram garantir a continuidade da assistência financeira. O pedido foi baseado na Lei Federal nº 14.755/2023, que instituiu a Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens (PNAB).

O que diz a decisão do STJ?

Ao analisar o pedido da Vale, a ministra considerou que há questões jurídicas que precisam ser esclarecidas antes de uma decisão definitiva sobre a continuidade do benefício.

Entre os pontos levantados está o entendimento anterior de que a mineradora já havia cumprido a obrigação de destinar R$ 4,4 bilhões ao programa de transferência de renda previsto no acordo de reparação.

A ministra também apontou a necessidade de avaliar se a legislação de 2023 pode fundamentar a criação de uma nova obrigação de pagamento relacionada a um desastre ocorrido em 2019.

Com a decisão provisória, os valores depositados pela Vale ficam bloqueados para saque até que o recurso seja julgado. A medida não encerra a disputa judicial nem representa uma decisão definitiva sobre o direito das famílias ao auxílio.

Prefeitura de Brumadinho vai contestar medida

A Prefeitura de Brumadinho criticou a decisão e afirmou que a suspensão impede milhares de famílias de acessar recursos importantes para a subsistência.

O município informou que a Procuradoria-Geral está adotando medidas judiciais para contestar a determinação, incluindo a apresentação de um agravo interno, recurso que permite pedir a revisão da decisão por outros integrantes do tribunal.

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A continuidade dos pagamentos também é discutida no Supremo Tribunal Federal (STF), em uma ação relacionada ao tema. Até que haja novas decisões judiciais, o acesso aos valores retidos permanece suspenso.

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