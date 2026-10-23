Relógios com referências clássicas

A Fossil tem no relógio um dos principais elementos de sua identidade, trabalhando diferentes leituras do acessório a partir de proporções, mostradores e acabamentos.

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Para a temporada, a marca apresenta uma seleção que passa por referências clássicas e detalhes mais marcantes, com modelos femininos e masculinos que exploram diferentes maneiras de interpretar o relógio no dia a dia.



“Nesses lançamentos, buscamos trabalhar diferentes interpretações do relógio, mantendo a identidade da Fossil e, ao mesmo tempo, trazendo modelos que conversam com estilos distintos. É uma seleção que passa pelo clássico, mas encontra novas possibilidades nos detalhes, nas proporções e nos acabamentos”, comenta Laura Guedes Goretti, diretora de marketing de relógios da Fossil no Brasil.

Elegância no modelo feminino Maria Webster



Entre os lançamentos femininos está o Scarlette, de estética elegante e atemporal. O modelo combina acabamento prateado e mostrador azul, com aro texturizado e brilho sutil.



A linha Carlie chega em duas versões. Uma delas traz acabamento bicolor em prata e dourado, mostrador branco e acompanha uma pulseira com pedras cravejadas tipo riviera, aproximando o relógio de uma proposta mais delicada. A outra versão aparece inteiramente em dourado, com mostrador na mesma tonalidade e aro de brilho delicado. Os dois modelos fazem parte da plataforma Best Seller da marca.



No masculino, o Everett parte de uma construção mais robusta, com caixa retangular, mostrador azul texturizado e aplicação de algarismos romanos. O acabamento bicolor em prata e dourado atualiza a referência clássica, enquanto as proporções maiores dão ao modelo uma presença mais marcante no pulso.



Novos modelos Fossil Maria Webster

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A seleção de temporada reúne, assim, diferentes interpretações do design da Fossil, passando por peças de aparência mais delicada, propostas bicolores e um modelo masculino de inspiração clássica. Em comum, os lançamentos mantêm a atenção aos detalhes que definem cada modelo.