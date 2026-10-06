Itajubá recebe MKT Experience com foco em vendas digitais
Promovido pelo HER Marketplace Empreendedoras com o Sebrae em 24 de outubro, o encontro gratuito oferece oficinas sobre vídeos, canais de venda e IA para pequenos negócios que já atuam no digital, mas ainda têm dificuldade de converter presença em faturamento
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Itajubá, no Sul de Minas Gerais, sedia, no dia 24 de outubro de 2026, a segunda edição do MKT Experience, encontro voltado a empreendedoras que buscam transformar a presença nas redes sociais em vendas. Realizado pelo HER Marketplace Empreendedoras em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o evento acontece no FEPI Eventos, tem entrada gratuita mediante inscrição pela plataforma Sympla e marca os cinco anos da iniciativa idealizada pela empresária Larissa Gignon. A organização prevê receber até 700 participantes.
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A programação parte de um diagnóstico frequente entre os pequenos negócios: as ferramentas digitais estão acessíveis, mas a conversão em receita segue como gargalo. Estão previstas oficinas práticas sobre produção de vídeos voltados à venda, estratégia de canais, presença digital com apoio de inteligência artificial (IA) e uso do TikTok para negócios, além de uma palestra magna e de momentos dedicados ao networking entre mulheres que lidam com questões semelhantes na gestão de suas empresas.
Ferramentas ao alcance, vendas em descompasso
Dados recentes ajudam a dimensionar o cenário. A pesquisa Digitalização nos Pequenos Negócios 2026, conduzida pelo Sebrae Minas em março com 304 proprietários de microempreendedores individuais (MEI), microempresas e empresas de pequeno porte de todas as regiões do estado, aponta que 56% já utilizam IA em alguma área da operação. A produção de conteúdo para redes sociais e ações promocionais lidera as aplicações, citada por 29,6% dos entrevistados, seguida por marketing e publicidade, com 27,4%.
O mesmo levantamento indica que a adoção ainda é pouco estruturada: apenas 11,2% dos empresários afirmam empregar a tecnologia de forma estratégica e integrada às operações, enquanto 27,4% fazem uso ocasional. A falta de conhecimento técnico é a principal barreira, mencionada por 28,7% dos participantes. Os números sugerem que gerar uma publicação deixou de ser obstáculo, enquanto converter esse conteúdo em relacionamento com o cliente e, em seguida, em venda continua dependendo de método.
A disputa por espaço no mercado também se intensificou. Segundo balanço semestral do Sebrae Minas, o estado abriu 315.607 empresas entre janeiro e junho de 2026, e cerca de 97% das aberturas corresponderam a MEI, microempresas e empresas de pequeno porte. O estudo mostra ainda que os encerramentos avançaram 12% no período, acima da alta de 11% registrada nas aberturas, indicação de que formalizar um negócio não assegura sua permanência.
Rotina sobrecarregada limita o tempo para planejar
Para quem trabalha por conta própria, a lista de tarefas inclui produção, atendimento, controle financeiro, fotografia, gravação de vídeos e resposta a mensagens. É o caso de empreendedoras como a artesã Simone Rosa, de Itajubá, que transforma sacos de café em bolsas artesanais. O produto é autoral e carrega uma história própria, mas precisa disputar a atenção do consumidor em um ambiente digital saturado de ofertas.
A pesquisa Perfil do MEI 2026, também do Sebrae Minas, revela que 68% dos microempreendedores individuais não conseguem tirar férias ao longo do ano, e quase metade cumpre jornadas superiores a oito horas diárias. Entre os que fazem alguma pausa, 64% relatam que as atividades da empresa param completamente durante a ausência.
É nesse ponto que a tecnologia encontra seus limites. Na avaliação do HER Marketplace Empreendedoras, uma ferramenta que apenas acrescenta mais uma obrigação à rotina não cumpre sua função, e só ganha sentido quando otimiza o tempo e contribui para vendas previsíveis. Para a organização, tecnologia sem estratégia se converte em mais trabalho, e a questão central está em compreender por que se publica, para quem se fala e qual problema o produto resolve.
Rede de apoio como caminho para crescer
Idealizado por Larissa Gignon, o HER Marketplace Empreendedoras reúne atualmente mais de 220 empreendedoras e parte da premissa de que pequenos negócios não precisam crescer de forma isolada. A proposta combina acesso a conhecimento estratégico, troca de experiências e geração de oportunidades comerciais entre as participantes, modelo que orienta igualmente o formato do MKT Experience, concebido para aproximar conteúdo técnico e aplicação imediata ao longo de uma jornada de atividades.
Com a digitalização já incorporada ao cotidiano dos pequenos negócios mineiros, a discussão deixa de girar em torno da necessidade de estar nas redes e passa a se concentrar no uso que se faz das ferramentas disponíveis. Ao reunir empreendedoras e o Sebrae em torno de oficinas práticas, a segunda edição do evento coloca no centro do debate a distância entre visibilidade e resultado, tema que atravessa os dados recentes sobre as micro e pequenas empresas do estado.
Serviço:
Evento: MKT EXPERIENCE 2026
Data: 24 de outubro de 2026
Local: FEPI Eventos, Itajubá (MG)
Entrada: gratuita (inscrições pelo Sympla)
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Informações no Instagram @her.marketplace.empreendedoras