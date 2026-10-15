2,7 presos por vaga: MP quer que Justiça faça Estado cumprir limite de ocupação em presídio do Sul de Minas
MPMG cobra cumprimento de decisão definitiva que fixa teto de 180% na capacidade e prevê multa diária de R$ 20 mil em caso de descumprimento
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O Ministério Público de Minas Gerais solicitou à Justiça o cumprimento de sentença referente à interdição parcial do Presídio de Alfenas. A determinação judicial fixa o limite máximo de ocupação do estabelecimento penal em 180% de sua capacidade.
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A apresentação do pedido ocorreu após o trânsito em julgado registrado no dia 2 de setembro, data que tornou definitiva a obrigação imposta ao Estado de Minas Gerais. A ordem proíbe a admissão de novos detentos na unidade assim que o índice estabelecido for atingido. O descumprimento acarreta multa diária estipulada em R$ 20 mil.
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Origem da ação civil pública
O processo teve início em uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público em razão das condições do Presídio de Alfenas. O processo apontou diversos problemas na unidade prisional:
insuficiência no quadro de servidores;
deficiências estruturais no prédio;
dificuldades na prestação de assistência à saúde dos detentos.
O Estado de Minas Gerais recorreu contra a imposição inicial. Os magistrados da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais analisaram os autos e mantiveram a sentença integralmente.
Histórico de ocupação e pedidos do Ministério Público
Registros reunidos pelo Ministério Público revelam que, em junho de 2025, o Presídio de Alfenas abrigava 519 detentos. Essa quantidade representava a proporção de 2,7 presos para cada vaga existente. O número superou o limite imposto por uma decisão anterior, que permitia até 2,5 presos por vaga.
Diante do excesso carcerário, o órgão considerou necessária uma fiscalização contínua para impedir novos episódios de superlotação no local.
Na petição encaminhada ao Judiciário, a promotoria requisitou a intimação do governo estadual para apresentar documentos comprobatórios sobre:
capacidade formal do presídio;
número de leitos disponíveis;
população carcerária atual;
percentual de ocupação verificado;
medidas adotadas para impedir o ingresso de detentos quando o limite for alcançado.
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O pedido ministerial também cobra o envio periódico de informações ao Judiciário a respeito da situação vivenciada na unidade prisional.