Dubai Culture: Dubai ocupa o primeiro lugar global na atração de novos projetos de Investimento Estrangeiro Direto (IED) nas indústrias culturais e criativas em 2025

A Autoridade de Cultura e Artes de Dubai (Dubai Culture and Arts Authority) revelou que Dubai manteve sua posição como o principal destino mundial para novos projetos de Investimento Estrangeiro Direto (IED) nas indústrias culturais e criativas (ICCs) em 2025, ocupando o primeiro lugar global pelo quarto ano consecutivo. Segundo dados da fDi Markets, do Financial Times — uma fonte de referência em inteligência sobre IED em novos empreendimentos (greenfield) — Dubai liderou um ranking de 233 cidades, superando Londres, Singapura, Riad e Bengaluru. Os resultados refletem a solidez do ambiente de investimentos do emirado e sua atratividade para empresas criativas, investidores, empreendedores e talentos de todo o mundo.

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Dubai Culture: Dubai ranks first globally in attracting new FDI projects in cultural and creative industries in 2025 (Graphic: AETOSWire)

Em 2025, Dubai atraiu 754 novos projetos nas indústrias culturais e criativas, com um fluxo de capital de IED em novos empreendimentos atingindo US$ 3,756 bilhões e gerando 19.304 empregos. Com base na definição de indústrias criativas adotada pelo Financial Times, o emirado ficou em primeiro lugar global tanto em número de projetos quanto em geração de empregos, e em segundo lugar no que diz respeito ao fluxo de capital de IED em novos empreendimentos.

O crescimento abrangeu áreas como publicidade e relações públicas; programação de computadores especializada; processamento de dados e serviços digitais; cinema, mídia e jogos; tecnologias criativas baseadas em inteligência artificial; educação criativa; serviços profissionais; design e arquitetura; artesanato; artes cênicas; além de museus e locais históricos. Essa abrangência reflete a diversidade da economia criativa de Dubai e sua capacidade de responder a mudanças tecnológicas e econômicas.

A Índia foi a maior origem de fluxos de capital de IED em novos empreendimentos nas indústrias culturais e criativas de Dubai, representando 19% do total, seguida pelos Estados Unidos (17,5%), China (13%), Malásia (12%) e Reino Unido (9%). Em termos de número de projetos, o Reino Unido liderou com uma participação de 21,5%, seguido pela Índia, com 21%, pelos Estados Unidos, com 14%, e pela França, com 4%.

O desempenho de Dubai foi impulsionado por um ambiente de investimento que oferece a possibilidade de propriedade 100% estrangeira, processos eficientes de abertura de empresas, polos especializados em criatividade e tecnologia, opções de residência de longa duração para talentos, infraestrutura digital e logística avançada, além de acesso a mercados regionais e internacionais. Somadas à Agenda Econômica de Dubai (D33) e à Estratégia para a Economia Criativa de Dubai, essas vantagens favorecem o crescimento empresarial e fortalecem a posição do emirado como um destino para investimentos nas indústrias culturais e criativas.

*Fonte: AETOSWire

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Antoine Boghos

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