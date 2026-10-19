Velório de Benito di Paula será aberto ao público em São Paulo
Cerimônia de despedida acontece nesta terça-feira (20) no Theatro Municipal
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O velório do cantor Benito di Paula será realizado na terça-feira (20/10), das 9h às 15h, no Theatro Municipal de São Paulo, em uma cerimônia será aberta ao público, permitindo que fãs, amigos e admiradores se despeçam do cantor, compositor e pianista, que morreu neste domingo (18/10), aos 84 anos.
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O sepultamento está previsto para às 17h, no Cemitério Morumby, também em São Paulo. Essa parte da cerimônia será restrita aos familiares.
Benito di Paula morreu no Hospital Nove de Julho, em São Paulo, em decorrência de um câncer de próstata, contra o qual lutava por cerca de um ano.
Benito nasceu em Nova Friburgo (RJ), em 1941, e começou a carreira com apresentações em bares e hotéis no Rio de Janeiro, mas logo se transferiu para São Paulo. Ganhou projeção nacional ao misturar elementos do samba a seu estilo musical.
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