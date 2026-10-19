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Luto

Velório de Benito di Paula será aberto ao público em São Paulo

Cerimônia de despedida acontece nesta terça-feira (20) no Theatro Municipal

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GR
Giovanna Rodrigues - Correio Braziliense
GR
Giovanna Rodrigues - Correio Braziliense
Repórter
19/10/2026 09:27 - atualizado em 19/10/2026 09:30

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Vélorio de Benito di Paula será nesta terça-feira (20/10)
Vélorio de Benito di Paula será nesta terça-feira (20/10) crédito: Instagram @benitodipaulabr

O velório do cantor Benito di Paula será realizado na terça-feira (20/10), das 9h às 15h, no Theatro Municipal de São Paulo, em uma cerimônia será aberta ao público, permitindo que fãs, amigos e admiradores se despeçam do cantor, compositor e pianista, que morreu neste domingo (18/10), aos 84 anos. 

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O sepultamento está previsto para às 17h, no Cemitério Morumby, também em São Paulo. Essa parte da cerimônia será restrita aos familiares.

Benito di Paula morreu no Hospital Nove de Julho, em São Paulo, em decorrência de um câncer de próstata, contra o qual lutava por cerca de um ano. 





Benito nasceu em Nova Friburgo (RJ), em 1941, e começou a carreira com apresentações em bares e hotéis no Rio de Janeiro, mas logo se transferiu para São Paulo. Ganhou projeção nacional ao misturar elementos do samba a seu estilo musical. 

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"Retalhos de Cetim" foi um dos grandes sucessos da carreira e impulsionou a carreira em 1973. A música também foi gravada por Jair Rodrigues e outros artistas internacionais. Também foi responsável por sucessos como Se Não For Amor, Beleza Que É Você Mulher, Vai Ficar na Saudade e Charlie Brown.

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