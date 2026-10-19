'Te amo papai', despede-se Rodrigo Vellozo de Benito di Paula

"Te amo, papai, obrigado". Assim o cantor Rodrigo Vellozo se despediu do pai, o cantor e compositor Benito di Paula, que morreu neste domingo (18/10), de câncer, em São Paulo. Ele tinha 84 anos. Vários artistas se solidarizaram com a família nas redes sociais de Vellozo.

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As cantoras Mariana Aydar, Rita Benneditto e Juçara Marçal, o compositor Romulo Froes e o cantor Mumuzinho estão entre eles. "Sua importância pra nossa música vive", postou Mumuzinho. "Agradecida por tanto, Benito", afirmou Juçara.

"Meus sentimentos", disse Fafá de Belém a Rodrigo.

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Rodrigo Vellozo vinha homenageando o pai com o show "Benito 85", pois o cantor completaria 85 anos no dia 28 de novembro. Um dos convidados do projeto foi Zeca Baleiro, assim como Thiago França e Rodrigo Campos, nomes de ponta da cena contemporânea da MPB.