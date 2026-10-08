Mistura simples de 5 minutos vira lanche perfeito para o café da tarde
O quitute combina com qualquer ocasião; aprenda o segredo para deixar a massa sequinha e macia gastando quase nada
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O bolinho tareco lembra uma mini panqueca rústica adequada para o café da manhã ou o lanche da tarde. Essa preparação caseira se destaca pela qualidade simples, fica pronta em 5 minutos e desmancha na boca. O canal "Melhores Receitas" ensina o passo a passo completo da receita.
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A mistura rende uma massa firme e cremosa. O resultado final entrega bolinhos apetitosos, sequinhos e macios que combinam com qualquer ocasião.
Ingredientes
A lista reúne ingredientes simples.
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2 xícaras (chá) de farinha de trigo
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2 ovos
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4 colheres (sopa) de açúcar
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2 colheres (sopa) de manteiga derretida
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1 xícara (chá) de leite
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1 colher (sobremesa) de fermento em pó
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2 pitadas de sal
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Modo de preparo
O preparo exige atenção na frigideira.
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Em uma tigela, coloque a farinha de trigo, os ovos, o açúcar, a manteiga derretida e o sal, misturando bem com um fouet.
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Adicione o leite aos poucos e misture até atingir o ponto de uma massa firme e cremosa ao mesmo tempo.
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Acrescente o fermento em pó e mexa até envolver todos os componentes da tigela.
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Aqueça uma frigideira em fogo baixo untada com óleo, despeje uma colher de massa e espalhe bem.
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Deixe dourar de um lado e, assim que as bordas começarem a secar, vire a massa para dourar o outro lado.
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Repita o procedimento com toda a massa, lembrando de untar a frigideira novamente antes de recomeçar.
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Retire do fogo e sirva o bolinho tareco sequinho e macio.