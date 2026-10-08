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GASTRONOMIA

Mistura simples de 5 minutos vira lanche perfeito para o café da tarde

O quitute combina com qualquer ocasião; aprenda o segredo para deixar a massa sequinha e macia gastando quase nada

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Larissa Brandes
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Larissa Brandes
Repórter
08/10/2026 14:05 - atualizado em 08/10/2026 14:06

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Mistura simples de 5 minutos vira lanche perfeito para o café da tarde: bolinho rústico surpreende pela maciez e pelo preparo prático
Mistura simples de 5 minutos vira lanche perfeito para o café da tarde: bolinho rústico surpreende pela maciez e pelo preparo prático crédito: Tupi

O bolinho tareco lembra uma mini panqueca rústica adequada para o café da manhã ou o lanche da tarde. Essa preparação caseira se destaca pela qualidade simples, fica pronta em 5 minutos e desmancha na boca. O canal "Melhores Receitas" ensina o passo a passo completo da receita.

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A mistura rende uma massa firme e cremosa. O resultado final entrega bolinhos apetitosos, sequinhos e macios que combinam com qualquer ocasião.

Ingredientes

A lista reúne ingredientes simples.

  • 2 xícaras (chá) de farinha de trigo

  • 2 ovos

  • 4 colheres (sopa) de açúcar

  • 2 colheres (sopa) de manteiga derretida

  • 1 xícara (chá) de leite

  • 1 colher (sobremesa) de fermento em pó

  • 2 pitadas de sal

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Modo de preparo

O preparo exige atenção na frigideira.

  1. Em uma tigela, coloque a farinha de trigo, os ovos, o açúcar, a manteiga derretida e o sal, misturando bem com um fouet.

  2. Adicione o leite aos poucos e misture até atingir o ponto de uma massa firme e cremosa ao mesmo tempo.

  3. Acrescente o fermento em pó e mexa até envolver todos os componentes da tigela.

  4. Aqueça uma frigideira em fogo baixo untada com óleo, despeje uma colher de massa e espalhe bem.

  5. Deixe dourar de um lado e, assim que as bordas começarem a secar, vire a massa para dourar o outro lado.

  6. Repita o procedimento com toda a massa, lembrando de untar a frigideira novamente antes de recomeçar.

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  7. Retire do fogo e sirva o bolinho tareco sequinho e macio.

Tópicos relacionados:

delicia gastronomia lanche quitute

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