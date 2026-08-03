3 receitas de chef para um lanche sem ultraprocessados
Eduardo Batista mostra que a a comida de verdade pode ser, ao mesmo tempo, prática, prazerosa e viável no cotidiano
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Reduzir o consumo de ultraprocessados não significa cozinhar por horas nem gastar mais dinheiro. Com ingredientes simples, tradicionais e facilmente encontrados — ovos, frutas, legumes, arroz, feijão, frango, queijos frescos e aveia — é possível preparar refeições equilibradas, saborosas e adequadas à rotina da maioria das famílias.
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"Esse talvez seja o principal papel da gastronomia: mostrar que a comida de verdade pode ser, ao mesmo tempo, prática, prazerosa e viável no cotidiano", comenta o professor e especialista em gastronomia Eduardo Batista. A seguir, ele ensina três receitas que podem ser preparadas sem grandes dificuldades em casa e fazer parte de refeições mais saudáveis.
Iogurte natural caseiro
Ingredientes
- 1 litro de leite;
- 1 pote de iogurte natural integral.
Modo de fazer
- Aqueça o leite até começar a formar pequenas bolhas nas bordas (sem ferver).
- Deixe esfriar até ficar morno (de 40°C a 45°C) e misture o iogurte.
- Tampe o recipiente, envolva-o em um pano e deixe descansar entre 8 e 12 horas em um local aquecido.
- Depois, leve à geladeira por pelo menos 4 horas antes de consumir.
Suco verde
Ingredientes
- 2 folhas de couve-manteiga (sem o talo mais grosso);
- 2 fatias de abacaxi;
- 1 pera média madura;
- 1 maçã média (com casca e sem sementes);
- ½ xícara de chá de folhas de salsa;
- 10 folhas de hortelã;
- 2cm de gengibre fresco;
- 300ml de água de coco gelada;
- suco de ½ limão;
- gelo a gosto.
Modo de fazer
- Higienize bem todos os ingredientes.
- Corte a pera, a maçã e o abacaxi em cubos.
- Coloque no liquidificador a água de coco, a couve, o abacaxi, a pera, a maçã, a salsa, a hortelã e o gengibre.
- Bata por aproximadamente 2 minutos, até obter uma bebida homogênea.
- Acrescente o suco de limão e bata rapidamente.
- Sirva imediatamente, de preferência sem coar, para preservar as fibras.
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Muffin de cenoura
Ingredientes
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- 2 cenouras médias (descascadas e picadas);
- 3 ovos;
- 80ml de óleo de coco ou óleo de girassol;
- ½ xícara de leite ou bebida vegetal sem açúcar;
- 1 colher de chá de extrato de baunilha;
- ½ xícara de farinha de aveia sem glúten;
- ½ xícara de farinha de amêndoas;
- ½ xícara de polvilho doce;
- ½ xícara de xilitol ou eritritol;
- 1 colher de chá de canela em pó;
- 1 pitada de sal;
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó;
- 80g de gotas de chocolate 70% sem açúcar (ou chocolate sem açúcar picado).
Modo de fazer
- Preaqueça o forno a 180°C.
- Bata no liquidificador a cenoura, os ovos, o óleo, o leite, o adoçante culinário e a baunilha até obter um creme homogêneo.
- Em uma tigela, misture as farinhas, o polvilho, a canela e o sal.
- Despeje a mistura líquida sobre os ingredientes secos e mexa delicadamente.
- Acrescente o fermento e misture apenas até incorporá-lo.
- Adicione as gotas de chocolate, reservando um pouco para decorar.
- Distribua a massa em forminhas de muffin, preenchendo cerca de ¾ da capacidade.
- Finalize com algumas gotas de chocolate.
- Asse por 20 a 25 minutos, ou até que um palito inserido no centro saia limpo.