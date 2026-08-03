Descubra a diferença entre alimentos processados e ultraprocessados

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Mais do que eliminar completamente os ultraprocessados, o desafio está em construir um padrão alimentar equilibrado, em que alimentos in natura ou minimamente processados ocupem o centro das refeições. Isso não significa abrir mão da praticidade ou do prazer, mas fazer escolhas mais conscientes: observar a frequência de consumo, ler rótulos com atenção e, sempre que possível, priorizar preparações caseiras. A ciência, nesse sentido, aponta menos para proibições absolutas e mais para a moderação e o contexto.

Para o professor e especialista em gastronomia Eduardo Batista, a própria definição de ultraprocessados ajuda a entender o debate. “São formulações industriais compostas por ingredientes pouco utilizados na cozinha doméstica, como aromatizantes, emulsificantes, corantes e outros aditivos, desenvolvidos para oferecer praticidade e alta palatabilidade”, explica. Em contraste, alimentos in natura são obtidos diretamente de plantas ou animais, enquanto os processados passam por alterações simples, como adição de sal ou açúcar.

Entenda as diferenças no prato

Alimentos in natura



Obtidos diretamente de plantas ou animais, sem sofrer alterações após deixarem a natureza – ou com modificações mínimas, como limpeza, retirada de partes não comestíveis e refrigeração. São a base tradicional da alimentação.



Exemplos: frutas, verduras, legumes, ovos, leite, carnes frescas.

Alimentos processados



Resultam da adição de ingredientes como sal, açúcar ou óleo a alimentos in natura, com o objetivo de aumentar a durabilidade ou realçar o sabor. Mantêm, em geral, características reconhecíveis do alimento original.



Exemplos: queijos, pães artesanais, legumes em conserva, frutas em calda, carne salgada.

Alimentos ultraprocessados



São formulações industriais feitas majoritariamente a partir de substâncias extraídas de alimentos ou sintetizadas em laboratório, com aditivos que conferem sabor, cor, aroma e textura. Em geral, têm pouca ou nenhuma presença do alimento original em sua forma íntegra.

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Exemplos: refrigerantes, biscoitos recheados, salgadinhos de pacote, macarrão instantâneo, embutidos como nuggets e salsichas.