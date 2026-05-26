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RECEITA

Churrasquinho no pão: receita fácil para um lanche irresistível

Aprenda o passo a passo para fazer na brasa ou na airfryer; a combinação de carne suculenta, legumes e vinagrete vai te surpreender

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
26/05/2026 14:27 - atualizado em 26/05/2026 14:28

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Churrasquinho no pão: receita fácil para um lanche irresistível
Aprenda a preparar o irresistível churrasquinho no pão com espetinho de carne e legumes, uma receita prática com margarina crédito: Claybom / divulgação

Aprenda um preparo prático que une grelhados suculentos a vegetais frescos em uma opção de petisco irresistível. A receita da margarina Claybom de churrasquinho no pão com espetinho de carne e legumes rende seis sanduíches e leva cerca de 30 minutos para ficar pronta.

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Ingredientes

Margarina temperada:

  • 8 colheres de sopa de margarina (80g)

  • 3 dentes de alho picados (9g)

  • ½ xícara (chá) de cebolinha picada

  • ½ xícara (chá) de salsinha picada

Lanche de espetinho:

  • 600 g de coxão mole em cubos

  • 1 colher (chá) de páprica defumada

  • 3 tomates cortados em pedaços grandes

  • 1 pimentão verde sem semente e cortado em pedaços grandes

  • 1 pimentão amarelo sem semente e cortado em pedaços grandes

  • 1 cebola roxa cortada em pedaços grandes

  • Sal e pimenta-do-reino a gosto

  • 6 pães franceses ou mini baguetes

Vinagrete:

  • ½ cebola roxa picada em cubos pequenos (55g)

  • 3 tomates sem sementes, picados em cubos pequenos

  • ½ xícara de talos de salsinha picados

  • 2 colheres (sopa) de suco de limão (30ml)

  • 2 colheres (sopa) de vinagre (30ml)

  • 2 colheres (sopa) de azeite (30ml)

  • Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Margarina temperada

Em uma tigela pequena, misture a margarina, o alho picado, a cebolinha e a salsinha. Reserve para usar depois.

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Espetinho

Tempere o coxão mole e os legumes com páprica defumada, sal e pimenta-do-reino. Monte os espetinhos intercalando os cubos de carne com os pedaços de tomate, pimentão verde, pimentão amarelo e cebola roxa.

Os espetinhos podem ser preparados na brasa ou na airfryer. O tempo de preparo é de cerca de 10 minutos de cada lado, mas pode variar conforme a brasa ou a potência do seu aparelho. Lembre-se de verificar se os espetos cabem no cesto da airfryer.

Quando um dos lados estiver dourado, fatie os pães ao meio, espalhe a margarina temperada e leve para aquecer sobre os espetinhos na brasa ou no cesto da airfryer.

Vinagrete

Enquanto a carne grelha, prepare o vinagrete. Em um recipiente, misture a cebola, o tomate, os talos de salsinha, o suco de limão, o vinagre e o azeite. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino.

Finalização

Retire os pães e os espetinhos da brasa ou da airfryer. Espalhe mais uma camada da margarina temperada dentro do pão ou sobre os espetinhos. Coloque um espetinho em cada pão e sirva com o vinagrete.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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