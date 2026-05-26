Churrasquinho no pão: receita fácil para um lanche irresistível
Aprenda o passo a passo para fazer na brasa ou na airfryer; a combinação de carne suculenta, legumes e vinagrete vai te surpreender
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Aprenda um preparo prático que une grelhados suculentos a vegetais frescos em uma opção de petisco irresistível. A receita da margarina Claybom de churrasquinho no pão com espetinho de carne e legumes rende seis sanduíches e leva cerca de 30 minutos para ficar pronta.
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Ingredientes
Margarina temperada:
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8 colheres de sopa de margarina (80g)
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3 dentes de alho picados (9g)
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½ xícara (chá) de cebolinha picada
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½ xícara (chá) de salsinha picada
Lanche de espetinho:
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600 g de coxão mole em cubos
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1 colher (chá) de páprica defumada
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3 tomates cortados em pedaços grandes
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1 pimentão verde sem semente e cortado em pedaços grandes
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1 pimentão amarelo sem semente e cortado em pedaços grandes
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1 cebola roxa cortada em pedaços grandes
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Sal e pimenta-do-reino a gosto
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6 pães franceses ou mini baguetes
Vinagrete:
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½ cebola roxa picada em cubos pequenos (55g)
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3 tomates sem sementes, picados em cubos pequenos
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½ xícara de talos de salsinha picados
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2 colheres (sopa) de suco de limão (30ml)
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2 colheres (sopa) de vinagre (30ml)
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2 colheres (sopa) de azeite (30ml)
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Sal e pimenta-do-reino a gosto
Modo de preparo
Margarina temperada
Em uma tigela pequena, misture a margarina, o alho picado, a cebolinha e a salsinha. Reserve para usar depois.
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Espetinho
Tempere o coxão mole e os legumes com páprica defumada, sal e pimenta-do-reino. Monte os espetinhos intercalando os cubos de carne com os pedaços de tomate, pimentão verde, pimentão amarelo e cebola roxa.
Os espetinhos podem ser preparados na brasa ou na airfryer. O tempo de preparo é de cerca de 10 minutos de cada lado, mas pode variar conforme a brasa ou a potência do seu aparelho. Lembre-se de verificar se os espetos cabem no cesto da airfryer.
Quando um dos lados estiver dourado, fatie os pães ao meio, espalhe a margarina temperada e leve para aquecer sobre os espetinhos na brasa ou no cesto da airfryer.
Vinagrete
Enquanto a carne grelha, prepare o vinagrete. Em um recipiente, misture a cebola, o tomate, os talos de salsinha, o suco de limão, o vinagre e o azeite. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino.
Finalização
Retire os pães e os espetinhos da brasa ou da airfryer. Espalhe mais uma camada da margarina temperada dentro do pão ou sobre os espetinhos. Coloque um espetinho em cada pão e sirva com o vinagrete.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.