Churrasquinho no pão: receita fácil para um lanche irresistível

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Aprenda um preparo prático que une grelhados suculentos a vegetais frescos em uma opção de petisco irresistível. A receita da margarina Claybom de churrasquinho no pão com espetinho de carne e legumes rende seis sanduíches e leva cerca de 30 minutos para ficar pronta.

Ingredientes

Margarina temperada:

8 colheres de sopa de margarina (80g)

3 dentes de alho picados (9g)

½ xícara (chá) de cebolinha picada

½ xícara (chá) de salsinha picada

Lanche de espetinho:

600 g de coxão mole em cubos

1 colher (chá) de páprica defumada

3 tomates cortados em pedaços grandes

1 pimentão verde sem semente e cortado em pedaços grandes

1 pimentão amarelo sem semente e cortado em pedaços grandes

1 cebola roxa cortada em pedaços grandes

Sal e pimenta-do-reino a gosto

6 pães franceses ou mini baguetes

Vinagrete:

½ cebola roxa picada em cubos pequenos (55g)

3 tomates sem sementes, picados em cubos pequenos

½ xícara de talos de salsinha picados

2 colheres (sopa) de suco de limão (30ml)

2 colheres (sopa) de vinagre (30ml)

2 colheres (sopa) de azeite (30ml)

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Margarina temperada

Em uma tigela pequena, misture a margarina, o alho picado, a cebolinha e a salsinha. Reserve para usar depois.

Espetinho

Tempere o coxão mole e os legumes com páprica defumada, sal e pimenta-do-reino. Monte os espetinhos intercalando os cubos de carne com os pedaços de tomate, pimentão verde, pimentão amarelo e cebola roxa.

Os espetinhos podem ser preparados na brasa ou na airfryer. O tempo de preparo é de cerca de 10 minutos de cada lado, mas pode variar conforme a brasa ou a potência do seu aparelho. Lembre-se de verificar se os espetos cabem no cesto da airfryer.

Quando um dos lados estiver dourado, fatie os pães ao meio, espalhe a margarina temperada e leve para aquecer sobre os espetinhos na brasa ou no cesto da airfryer.

Vinagrete

Enquanto a carne grelha, prepare o vinagrete. Em um recipiente, misture a cebola, o tomate, os talos de salsinha, o suco de limão, o vinagre e o azeite. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino.

Finalização

Retire os pães e os espetinhos da brasa ou da airfryer. Espalhe mais uma camada da margarina temperada dentro do pão ou sobre os espetinhos. Coloque um espetinho em cada pão e sirva com o vinagrete.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.