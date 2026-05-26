Jângal celebra Dia Sem Imposto em BH com drinks a partir de R$ 5

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Jângal prepara uma noite especial em Belo Horizonte nesta quinta-feira (28/5), com a edição da "Quinta Sem Imposto". O evento combina música ao vivo e promoções em bebidas, ideal para quem deseja antecipar o clima do fim de semana.

A casa abrirá suas portas às 18h, oferecendo uma série de drinks com preços reduzidos até as 20h. Durante esse período, o público poderá aproveitar chope e xeque mate por R$ 5 cada. A taça de vinho e o gin tônica sairão por R$ 10.

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A trilha sonora da noite será comandada por Arthur Belmonte, que apresentará um repertório de pagode com clássicos e hits de várias gerações. A proposta é criar um ambiente animado para embalar os encontros no local.

Promoções e serviço

A entrada no Jângal será gratuita até as 20h. Após esse horário, o valor cobrado será de R$ 20. A recomendação é chegar cedo para aproveitar as condições especiais do evento. Confira os detalhes:

Data: quinta-feira (28/5)

Local: Jângal - R. Outono, 523, Bairro Cruzeiro

Abertura da casa: 18h

Show: Arthur Belmonte (pagode)

Entrada: gratuita até as 20h; após esse horário, R$ 20

As promoções são válidas apenas até as 20h:

Chope: R$ 5

Xeque Mate: R$ 5

Taça de vinho: R$ 10

Gin tônica: R$ 10 Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.