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Jângal celebra Dia Sem Imposto em BH com drinks a partir de R$ 5

Casa une pagode ao vivo e promoções de chope, Xeque Mate e gin para antecipar o fim de semana na capital; veja como aproveitar o evento

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
26/05/2026 14:23 - atualizado em 26/05/2026 14:24

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Jângal celebra Dia Sem Imposto em BH com drinks a partir de R$ 5
O Jângal prepara ambiente de música ao vivo e promoções para sua 'Quinta Sem Imposto' em Belo Horizonte crédito: Bruno Werneck

O Jângal prepara uma noite especial em Belo Horizonte nesta quinta-feira (28/5), com a edição da "Quinta Sem Imposto". O evento combina música ao vivo e promoções em bebidas, ideal para quem deseja antecipar o clima do fim de semana.

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A casa abrirá suas portas às 18h, oferecendo uma série de drinks com preços reduzidos até as 20h. Durante esse período, o público poderá aproveitar chope e xeque mate por R$ 5 cada. A taça de vinho e o gin tônica sairão por R$ 10.

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A trilha sonora da noite será comandada por Arthur Belmonte, que apresentará um repertório de pagode com clássicos e hits de várias gerações. A proposta é criar um ambiente animado para embalar os encontros no local.

Promoções e serviço

A entrada no Jângal será gratuita até as 20h. Após esse horário, o valor cobrado será de R$ 20. A recomendação é chegar cedo para aproveitar as condições especiais do evento. Confira os detalhes:

Data: quinta-feira (28/5)
Local: Jângal - R. Outono, 523, Bairro Cruzeiro
Abertura da casa: 18h
Show: Arthur Belmonte (pagode)
Entrada: gratuita até as 20h; após esse horário, R$ 20

As promoções são válidas apenas até as 20h:

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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