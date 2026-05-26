Jângal celebra Dia Sem Imposto em BH com drinks a partir de R$ 5
Casa une pagode ao vivo e promoções de chope, Xeque Mate e gin para antecipar o fim de semana na capital; veja como aproveitar o evento
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O Jângal prepara uma noite especial em Belo Horizonte nesta quinta-feira (28/5), com a edição da "Quinta Sem Imposto". O evento combina música ao vivo e promoções em bebidas, ideal para quem deseja antecipar o clima do fim de semana.
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A casa abrirá suas portas às 18h, oferecendo uma série de drinks com preços reduzidos até as 20h. Durante esse período, o público poderá aproveitar chope e xeque mate por R$ 5 cada. A taça de vinho e o gin tônica sairão por R$ 10.
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A trilha sonora da noite será comandada por Arthur Belmonte, que apresentará um repertório de pagode com clássicos e hits de várias gerações. A proposta é criar um ambiente animado para embalar os encontros no local.
Promoções e serviço
A entrada no Jângal será gratuita até as 20h. Após esse horário, o valor cobrado será de R$ 20. A recomendação é chegar cedo para aproveitar as condições especiais do evento. Confira os detalhes:
Data: quinta-feira (28/5)
Local: Jângal - R. Outono, 523, Bairro Cruzeiro
Abertura da casa: 18h
Show: Arthur Belmonte (pagode)
Entrada: gratuita até as 20h; após esse horário, R$ 20
As promoções são válidas apenas até as 20h:
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Chope: R$ 5
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Xeque Mate: R$ 5
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Taça de vinho: R$ 10
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Gin tônica: R$ 10
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.