Onde comemorar o Dia do Hambúrguer em BH: veja 4 dicas imperdíveis

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Dia Mundial do Hambúrguer, comemorado em 28 de maio, celebra um dos sanduíches mais populares do planeta. A data mobiliza apaixonados por gastronomia. Em Belo Horizonte, estabelecimentos prepararam menus especiais para a ocasião. Confira opções no Jângal, A Forja, Porks e 299 Speed Shop.

Jângal

O pub no Bairro Cruzeiro apresenta o menu exclusivo "Burgers de Respeito". As opções vão de receitas clássicas a combinações autorais com toques inovadores. O cardápio está disponível no ambiente descontraído e arborizado do local.

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Skewer Burger (R$ 33,90): pão brioche, blend de frango e bacon empanado no parmesão, maionese da casa, picles e molho agridoce de gengibre.

Burger Safari (R$ 36,90): hambúrguer 100% bovino artesanal com cheddar fatiado e batatas chips crocantes.

Cheese & Bacon (R$ 39,90): hambúrguer de 180g com creme de cheddar e bacon.

O Clássico do Jângal (R$ 42,90): burger de 180g, queijo prato, cebola roxa, alface americana, tomate italiano, maionese da casa e molho chimichurri secreto.

O Soberano Bacon Burger (R$ 47,90): carne, queijo prato, fatias de bacon e barbecue de goiaba caipira.

Jângal King: O Rei da Selva (R$ 54,90): pão brioche selado na manteiga, blend bovino de 180g, cheddar cremoso, cebola caramelizada, bacon crocante e barbecue de bacon defumado.

Forja Taverna

Com uma decoração rústica que remete a uma taberna medieval, a Forja Taverna oferece uma experiência imersiva na Savassi. O cardápio da linha de burgers artesanais Substantia apresenta opções temáticas para a celebração.

Sleipnir Burguer: pão brioche com burguer, queijo Gouda, alface e cogumelos.

Boof Sanduíche: sanduíche escandinavo no pão de centeio, com burguer, proto-pesto, cebola roxa empanada, picles e molho de cerveja.

Burguer Otomano: opção vegetariana com pão brioche, burguer de húmus e feijão branco, alface, salsa otomana, proto-pesto e crispy de cebola.

Wurstsandwich: salsichão alemão, pão brioche, cebola caramelizada, mostarda e creme azedo.

Porks

A rede une o Dia Mundial do Hambúrguer e o Dia Sem Imposto em 28 de maio. As unidades Castelo, Casarão, Cidade Nova e Praça Tiradentes oferecerão um cardápio especial pela metade do preço. A ação lança o Burger Tax Free, um Smash Burger que será vendido de R$ 30 por R$ 15 durante toda a noite. O Chope Pilsen (330ml) também terá desconto de 50%, caindo de R$ 10 para R$ 5 até as 20h.

Entre as opções clássicas estão o Porks Bacon Burger, com base de costela suína, cheddar e maionese artesanal, e o Blues Burger, que combina o toque do queijo gorgonzola com a base suína.

Novidades exclusivas nas unidades Porks Castelo e Casarão incluem o Mineirice, com requeijão de corte e geleia de pimenta, e o Pancetão, que adiciona 75g de panceta crocante sobre o hambúrguer de costela.

299 Speed Shop

Conhecido pela cultura do rock, motos e música eletrônica, o 299 Speed Shop se destaca pela culinária e pelo ambiente. O cardápio de hambúrgueres artesanais aposta em blends suculentos de 160g e ingredientes clássicos, com opções a partir de R$ 18,90.

Um dos mais elogiados é o Cheddar Bacon (R$ 29,90), que combina o blend de carne com cheddar cremoso, bacon crocante e cebola caramelizada. Para gostos tradicionais, há o Hambúrguer (pão, carne e queijo por R$ 18,90) e o Carne (com alface, tomate, cebola e molho barbecue por R$ 23,90).

Para refeições robustas, o menu oferece o Duplo Carne (R$ 29,90) e o Duplo Cheddar (R$ 27,90), com duas carnes de 160g. A casa também possui versões com frango, como o Frango (R$ 22,90) e o Duplo Frango (R$ 27,90).

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.