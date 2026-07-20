Lanches para as férias: 3 receitas fáceis para fazer com as crianças

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As férias escolares chegaram e, com a programação especial em Belo Horizonte, muitas famílias buscam também atividades para fazer em casa. Uma excelente opção é transformar a cozinha em um espaço de diversão para as crianças. Preparar lanches juntos não só rende uma refeição gostosa, mas se torna uma memória afetiva e ajuda no desenvolvimento dos pequenos.

Envolver as crianças no preparo dos alimentos estimula a criatividade, ensina sobre organização e paciência. Além disso, incentiva uma alimentação mais saudável, já que elas ficam mais dispostas a experimentar o que ajudaram a fazer. O resultado é um momento de qualidade que une aprendizado e sabor.

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Como fazer lanches fáceis com as crianças

A chave para o sucesso é escolher receitas simples, com poucos ingredientes e etapas rápidas. A ideia é que os pequenos possam participar ativamente, seja misturando, montando ou decorando os pratos. Lembre-se que a segurança vem em primeiro lugar, por isso todas as receitas devem ser feitas com a supervisão de um adulto, especialmente nas etapas que envolvem o uso de forno, air fryer ou facas.

Abaixo, confira três ideias práticas que são sucesso garantido com a garotada durante o recesso escolar.

1. Mini pizza de pão de forma

Essa é uma versão rápida e divertida de um dos pratos preferidos das crianças. Elas podem soltar a imaginação na hora de montar, escolhendo os próprios recheios e criando diferentes sabores com os ingredientes disponíveis.

Tempo de preparo: Cerca de 20 minutos.

Quais os ingredientes da mini pizza?

Fatias de pão de forma sem casca

Molho de tomate pronto

Queijo mussarela ralado

Tomate cereja cortado ao meio

Orégano a gosto

Opcionais: milho, azeitonas ou outros recheios de sua preferência.

Como preparar a pizza passo a passo

Com a supervisão de um adulto, preaqueça o forno ou a air fryer a 180 graus. Use um rolo de massa ou um copo para achatar levemente o miolo de cada fatia de pão. Peça para a criança espalhar uma colher de molho de tomate sobre cada fatia. Em seguida, distribua o queijo ralado e os tomates cereja por cima. Finalize salpicando orégano e leve para assar por cerca de 10 minutos, ou até o queijo derreter e dourar.

2. Espetinho de frutas com chocolate

Colorido e saboroso, o espetinho de frutas é um lanche refrescante e visualmente atraente. A montagem é a parte mais divertida para as crianças, que podem criar suas próprias combinações de cores e sabores, treinando a coordenação motora.

Tempo de preparo: Cerca de 15 minutos.

O que precisa para o espetinho de frutas?

Frutas variadas e picadas (morangos, uvas sem semente, kiwi, manga, banana)

Palitos de churrasco

100 gramas de chocolate meio amargo em barra

Como montar o espetinho de frutas

Um adulto deve lavar e picar as frutas em pedaços médios, ideais para espetar. Deixe a criança montar os espetinhos, alternando as frutas para criar um visual colorido. Com supervisão, derreta o chocolate em banho-maria ou no micro-ondas. Com o chocolate derretido, regue os espetinhos ou deixe que as crianças mergulhem a ponta das frutas no recipiente. Para uma alternativa mais leve, sirva com um pote de iogurte natural.

3. Picolé de iogurte e frutas

Uma opção saudável para os dias quentes, este picolé é muito simples de fazer e permite infinitas combinações de sabores. O processo de bater os ingredientes e encher as forminhas é perfeito para os pequenos ajudantes.

Tempo de preparo: 10 minutos de preparo + 4 horas no congelador.

Quais os ingredientes do picolé cremoso?

Um pote de iogurte natural integral (para versões sem lactose, use iogurte de coco)

Duas xícaras de frutas picadas de sua preferência (manga, morango, abacate ou banana funcionam bem)

Uma colher de sopa de mel (opcional)

Como fazer o picolé passo a passo

Com supervisão de um adulto para manusear o liquidificador, coloque o iogurte e as frutas picadas no aparelho. Bata tudo até obter uma mistura homogênea e cremosa. Se desejar, adoce com mel e bata mais um pouco. Despeje o creme em forminhas de picolé. Leve ao congelador por, no mínimo, quatro horas antes de servir. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.