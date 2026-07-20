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Lanches para as férias: 3 receitas fáceis para fazer com as crianças

Cozinhar junto pode ser uma ótima diversão; aprenda a fazer pratos simples e gostosos que os pequenos vão adorar preparar e comer nas férias

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
20/07/2026 13:09

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Lanches para as férias: 3 receitas fáceis para fazer com as crianças
Incentivar as crianças a participar da cozinha pode transformar lanches simples em momentos inesquecíveis de sabor e diversão crédito: Freepik

As férias escolares chegaram e, com a programação especial em Belo Horizonte, muitas famílias buscam também atividades para fazer em casa. Uma excelente opção é transformar a cozinha em um espaço de diversão para as crianças. Preparar lanches juntos não só rende uma refeição gostosa, mas se torna uma memória afetiva e ajuda no desenvolvimento dos pequenos.

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Envolver as crianças no preparo dos alimentos estimula a criatividade, ensina sobre organização e paciência. Além disso, incentiva uma alimentação mais saudável, já que elas ficam mais dispostas a experimentar o que ajudaram a fazer. O resultado é um momento de qualidade que une aprendizado e sabor.

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Como fazer lanches fáceis com as crianças

A chave para o sucesso é escolher receitas simples, com poucos ingredientes e etapas rápidas. A ideia é que os pequenos possam participar ativamente, seja misturando, montando ou decorando os pratos. Lembre-se que a segurança vem em primeiro lugar, por isso todas as receitas devem ser feitas com a supervisão de um adulto, especialmente nas etapas que envolvem o uso de forno, air fryer ou facas.

Abaixo, confira três ideias práticas que são sucesso garantido com a garotada durante o recesso escolar.

1. Mini pizza de pão de forma

Essa é uma versão rápida e divertida de um dos pratos preferidos das crianças. Elas podem soltar a imaginação na hora de montar, escolhendo os próprios recheios e criando diferentes sabores com os ingredientes disponíveis.

Tempo de preparo: Cerca de 20 minutos.

Quais os ingredientes da mini pizza?

  • Fatias de pão de forma sem casca

  • Molho de tomate pronto

  • Queijo mussarela ralado

  • Tomate cereja cortado ao meio

  • Orégano a gosto

  • Opcionais: milho, azeitonas ou outros recheios de sua preferência.

Como preparar a pizza passo a passo

  1. Com a supervisão de um adulto, preaqueça o forno ou a air fryer a 180 graus.

  2. Use um rolo de massa ou um copo para achatar levemente o miolo de cada fatia de pão.

  3. Peça para a criança espalhar uma colher de molho de tomate sobre cada fatia.

  4. Em seguida, distribua o queijo ralado e os tomates cereja por cima.

  5. Finalize salpicando orégano e leve para assar por cerca de 10 minutos, ou até o queijo derreter e dourar.

2. Espetinho de frutas com chocolate

Colorido e saboroso, o espetinho de frutas é um lanche refrescante e visualmente atraente. A montagem é a parte mais divertida para as crianças, que podem criar suas próprias combinações de cores e sabores, treinando a coordenação motora.

Tempo de preparo: Cerca de 15 minutos.

O que precisa para o espetinho de frutas?

  • Frutas variadas e picadas (morangos, uvas sem semente, kiwi, manga, banana)

  • Palitos de churrasco

  • 100 gramas de chocolate meio amargo em barra

Como montar o espetinho de frutas

  1. Um adulto deve lavar e picar as frutas em pedaços médios, ideais para espetar.

  2. Deixe a criança montar os espetinhos, alternando as frutas para criar um visual colorido.

  3. Com supervisão, derreta o chocolate em banho-maria ou no micro-ondas.

  4. Com o chocolate derretido, regue os espetinhos ou deixe que as crianças mergulhem a ponta das frutas no recipiente. Para uma alternativa mais leve, sirva com um pote de iogurte natural.

3. Picolé de iogurte e frutas

Uma opção saudável para os dias quentes, este picolé é muito simples de fazer e permite infinitas combinações de sabores. O processo de bater os ingredientes e encher as forminhas é perfeito para os pequenos ajudantes.

Tempo de preparo: 10 minutos de preparo + 4 horas no congelador.

Quais os ingredientes do picolé cremoso?

  • Um pote de iogurte natural integral (para versões sem lactose, use iogurte de coco)

  • Duas xícaras de frutas picadas de sua preferência (manga, morango, abacate ou banana funcionam bem)

  • Uma colher de sopa de mel (opcional)

Como fazer o picolé passo a passo

  1. Com supervisão de um adulto para manusear o liquidificador, coloque o iogurte e as frutas picadas no aparelho.

  2. Bata tudo até obter uma mistura homogênea e cremosa. Se desejar, adoce com mel e bata mais um pouco.

  3. Despeje o creme em forminhas de picolé.

  4. Leve ao congelador por, no mínimo, quatro horas antes de servir.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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