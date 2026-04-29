5 receitas práticas para fazer na airfryer usando pão de forma

Receitas práticas feitas na airfryer estão ganhando popularidade nas redes sociais ultimamente. A versatilidade do pão de forma, combinada com a agilidade da fritadeira elétrica, transforma o ingrediente em uma base para lanches doces e salgados. Com um pouco de criatividade, é possível preparar desde uma pizza individual até uma torta cremosa, economizando tempo e gás de cozinha.

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Se você quer aproveitar ao máximo seu eletrodoméstico e o pão do dia a dia, separamos algumas ideias fáceis e saborosas que resolvem qualquer refeição.

5 receitas com pão de forma na airfryer

Lembre-se que os tempos e temperaturas podem variar conforme o modelo e a potência da sua airfryer. Por isso, é sempre bom verificar o ponto do alimento durante o preparo, principalmente na primeira vez que testar uma receita.

1. Sonho rápido

Inspirado na versão de bisnaguinha, basta usar duas fatias de pão de forma sem casca, rechear com doce de leite ou creme de confeiteiro e fechar bem as bordas com um garfo. Pincele manteiga derretida e leve à airfryer a 180?°C por cerca de 8 minutos, observando o douramento. Depois, é só passar no açúcar com canela.

2. Pizza individual

Funcionando como uma base para uma pizza expressa, passe molho de tomate sobre a fatia de pão, cubra com queijo muçarela e os ingredientes de sua preferência, como calabresa ou tomate-cereja. Finalize com orégano e asse na airfryer preaquecida a 200?°C por 5 minutos ou até o queijo derreter e dourar.

3. Torta salgada prática

Use as fatias de pão de forma sem casca para forrar o fundo e as laterais de um pequeno cesto ou forma que caiba na airfryer, amassando levemente para unir. Adicione um recheio cremoso de sua escolha, como frango desfiado ou palmito, cubra com queijo parmesão e asse a 180?°C por 15 minutos.

4. Croutons caseiros

Não jogue fora o pão amanhecido. Corte as fatias em cubos pequenos, tempere com azeite, sal, alho em pó e ervas finas. Espalhe no cesto da airfryer e asse a 200?°C por cerca de 5 a 7 minutos, mexendo na metade do tempo para garantir um dourado uniforme, até ficarem crocantes. São ótimos para saladas e sopas.

5. Pão de alho express

Misture manteiga ou margarina com alho picado, sal e cheiro-verde. Espalhe essa pasta generosamente sobre as fatias de pão de forma e, se gostar, adicione uma camada de queijo muçarela por cima. Leve à airfryer, de preferência preaquecida, a 180?°C por aproximadamente 6 minutos, ou até o queijo borbulhar.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria