Cozinha em família: 5 receitas fáceis para fazer com seu filho
Transforme a cozinha em um espaço de diversão e aprendizado com pratos simples e seguros para preparar junto com as crianças nas férias
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As férias escolares são a oportunidade perfeita para criar memórias e fortalecer os laços em família. Uma das maneiras mais divertidas e educativas de fazer isso é na cozinha, transformando o preparo de refeições em uma atividade lúdica para os pequenos.
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Cozinhar com uma criança ajuda no desenvolvimento da coordenação motora, ensina sobre matemática básica com as medidas e estimula a paciência. A atividade também incentiva uma relação mais saudável com os alimentos, já que os filhos se sentem mais dispostos a experimentar pratos que ajudaram a preparar.
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Para ajudar nessa missão, selecionamos cinco receitas fáceis e seguras que garantem a diversão de todos. Lembre-se da importância da supervisão de um adulto e de lavar bem as mãos antes de começar. A chave é escolher pratos que permitam a participação ativa da criança em etapas simples, como misturar ingredientes, decorar ou montar.
Mini-pizzas de pão de forma
Um clássico que nunca falha. Com fatias de pão de forma como base, as crianças podem espalhar o molho de tomate, cobrir com queijo e escolher seus ingredientes favoritos para o recheio, como milho, azeitonas ou pedacinhos de presunto. A montagem é totalmente segura e estimula a criatividade.
Espetinhos de frutas coloridas
Essa opção é saudável, refrescante e não precisa de fogão. Basta cortar frutas como morango, uva, kiwi e manga em pedaços e deixar que as crianças montem seus próprios espetinhos em palitos de madeira, de preferência sem ponta. É uma excelente forma de ensinar sobre cores e combinações.
Sanduíches divertidos
Aqui, a imaginação é o ingrediente principal. Usando cortadores de biscoito, é possível transformar um simples sanduíche em formatos de estrela, coração ou animais. As crianças podem ajudar a passar o recheio e a montar as camadas, aprendendo sobre texturas e sabores de forma leve.
Brigadeiro sem fogo
Que criança não ama brigadeiro? Nesta versão segura, misture leite condensado com chocolate em pó e leite em pó até formar uma massa consistente. Os pequenos podem mexer a massa até dar o ponto e, após descansar na geladeira por alguns minutos, ajudar a enrolar as bolinhas, uma tarefa que exercita a força e a coordenação.
Cookies com gotas de chocolate
Preparar cookies é quase uma terapia. As crianças podem ajudar a misturar os ingredientes secos, quebrar os ovos com supervisão e, a melhor parte, adicionar as gotas de chocolate à massa. O aroma que toma conta da casa enquanto os biscoitos assam cria uma memória afetiva inesquecível.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.