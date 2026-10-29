Patrus Transportes se destaca em prêmio de RH

O Instituto Marum Patrus (IMAP), responsável pelas iniciativas sociais da Patrus Transportes, ficou entre os três primeiros colocados na categoria Gestão de Pessoas e ESG do Prêmio Ser Humano 2026, promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos de Minas Gerais (ABRH-MG). O reconhecimento foi concedido ao projeto Um Dia IMAP para Reformar, que promove melhorias estruturais nas residências de colaboradores em situação de vulnerabilidade social.

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A cerimônia de premiação foi realizada em 7 de outubro, no Centro Cultural Unimed, em Belo Horizonte, e reuniu lideranças empresariais, especialistas em recursos humanos e representantes de organizações reconhecidas por suas práticas de gestão de pessoas e impacto social. Na categoria, o IMAP esteve entre os destaques ao lado da Cemig e da Fundação Vallourec.

Criado para proporcionar mais segurança, dignidade e qualidade de vida aos colaboradores e suas famílias, o projeto Um Dia IMAP para Reformar mobiliza voluntários e parceiros para realizar reformas nas residências atendidas. Desde o início da iniciativa, mais de 25 casas já foram reformadas em diferentes regiões de atuação da Patrus Transportes.

O reconhecimento reforça a atuação do instituto na agenda ambiental, social e de governança (ESG) da empresa. Fundado em 2008, o IMAP já destinou mais de R$ 15 milhões a ações sociais, impactou mais de 230 mil pessoas e reúne uma rede de mais de 800 associados e parceiros.

Além das melhorias nas moradias, o projeto estimula o voluntariado corporativo, fortalece os vínculos entre os participantes e contribui para a promoção do bem-estar das famílias beneficiadas. A iniciativa demonstra como ações voltadas à qualidade de vida dos colaboradores também podem gerar resultados concretos no âmbito social.

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A classificação no Prêmio Ser Humano 2026 amplia o conjunto de reconhecimentos recebidos pelo IMAP e destaca o papel das iniciativas sociais da Patrus Transportes na promoção do desenvolvimento humano e na geração de valor para a sociedade.