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SAÚDE

Subir escadas fica mais difícil com a idade? O fortalecimento das pernas pode ajudar idosos, mas um detalhe na escolha dos exercícios faz diferença na rotina

Especialistas revelam como exercícios básicos e seguros garantem autonomia para subir escadas e evitar dores sem truques mirabolantes da internet

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Larissa Brandes Viçoso
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Larissa Brandes Viçoso
Repórter
22/10/2026 14:21

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Subir escadas fica mais difícil com a idade? O fortalecimento das pernas pode ajudar idosos, mas um detalhe na escolha dos exercícios faz diferença na rotina
Manter a autonomia e a capacidade física na maturidade exige a prática de exercícios seguros e progressivos crédito: (Créditos: depositphotos.com / HayDmitriy)

Um estudo da OCU publicado em dezembro de 2025 indicou que o smartphone lidera o acesso à internet entre pessoas com mais de 60 anos, ampliando a presença dessa faixa etária no Facebook, Instagram e TikTok. O consumo desses canais apresenta riscos na área da saúde, onde criadores sem qualificação recomendam movimentos complexos que podem causar dores e lesões em iniciantes.

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Diante desse cenário, especialistas recomendam o foco em exercícios seguros. O treinador Marcos Flórez orienta executar a ponte de glúteos aos 50 anos sem apoiar o quadril no chão, preservando a tensão muscular em toda a série.

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Mulher idosa fazendo ponte de glúteos em tapete, halteres azuis, fundo de sala
O exercício de ponte de glúteos é recomendado por especialistas para fortalecer a musculatura e promover a autonomia em idosos(Créditos: depositphotos.com / Milkos)

Já o treinador Javier Abreu recomenda levantar da cadeira com rapidez confortável e sentar devagar para desenvolver a potência dos músculos.

Homem idoso sorridente de camiseta branca sentado em cadeira metálica em quarto iluminado
Exercícios adaptados, como os realizados em cadeira, são recomendados para idosos manterem a forma física e a autonomia(Créditos: depositphotos.com / Koldunov)

Adaptação individual e movimentos básicos

A treinadora Patricia Vera, da Malagaentrena, afirma que a idade não serve como critério exclusivo para escolher uma atividade: a capacidade física, o histórico individual e a resposta aos estímulos orientam a prescrição. Sintomas como dor lombar, lesões recentes ou dificuldade para deitar exigem ajustes imediatos.

Para quem busca retomar a autonomia e conseguir subir escadas sem apoios, a profissional recomenda iniciar com opções estruturadas:

  • sentadilha em cadeira para desenvolver a força global dos membros inferiores;

  • ponte de glúteos para trabalhar a extensão de quadril, indicada para quem deita e levanta do chão sem riscos;

  • extensão de quadril em pé com apoio para pessoas com mobilidade restrita no solo;

  • elevação de calcanhares e práticas de equilíbrio;

  • movimentos adaptados de empuxo, tração e levantamento terra romeno associados a exercícios unilaterais.

Importância da progressão de carga

A perda de massa muscular começa após os 30 anos e acelera a partir dos 50 e 60 anos. Para recuperar capacidades físicas diárias, Patricia Vera ressalta que o treinamento precisa evoluir gradualmente.

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Quando as repetições sem carga deixam de apresentar dificuldade, a orientação consiste em introduzir resistência externa ou migrar para variações como o "hip thrust", respeitando o nível de treino individual para assegurar força ao caminhar e carregar compras.


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