Lumu integra solução ao CrowdStrike Falcon Next-Gen SIEM

A Lumu, criadora do modelo de segurança Continuous Compromise Assessment®, anunciou uma nova integração com o CrowdStrike Falcon® Next-Gen SIEM. A integração incorpora os dados de comprometimento de rede identificados pela Lumu ao Falcon Next-Gen SIEM, onde podem ser correlacionados com informações de endpoints e outras fontes de telemetria de segurança para fornecer aos analistas mais contexto durante a investigação de ameaças, acelerar a triagem e permitir uma resposta mais rápida a partir de uma plataforma unificada.

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As equipes de segurança gerenciam volumes crescentes de dados provenientes de ferramentas desconectadas, o que dificulta a correlação de sinais e a obtenção de uma visão completa dos ataques. O Falcon Next-Gen SIEM unifica dados de segurança em escala e utiliza IA e automação para acelerar a detecção, a investigação e a resposta. Ao integrar os dados de comprometimento de rede da Lumu ao Falcon Next-Gen SIEM, as organizações podem incorporar contexto sobre a atividade de rede e dos usuários às suas investigações, sem que os analistas precisem alternar constantemente entre ferramentas independentes.

“No atual cenário de ameaças, velocidade e visibilidade são fundamentais. As equipes de segurança não precisam de mais ferramentas isoladas, mas de contexto unificado”, afirma Ricardo Villadiego, fundador e CEO da Lumu. “Ao integrar o Continuous Compromise Assessment diretamente ao Falcon Next-Gen SIEM, fornecemos aos analistas contexto de rede adicional, juntamente com o restante de seus dados de segurança. Isso lhes permite investigar ameaças com maior rapidez e tomar decisões de resposta mais bem fundamentadas”, completa.

A integração oferece conectividade pronta para uso para transmitir dados de eventos da Lumu para o Falcon Next-Gen SIEM, permitindo aos clientes:

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Unificar os dados de segurança: incorporar os comprometimentos de rede identificados pela Lumu ao Falcon Next-Gen SIEM, juntamente com informações sobre endpoints afetados e outras fontes de telemetria de terceiros, para centralizar a visibilidade e a investigação;

incorporar os comprometimentos de rede identificados pela Lumu ao Falcon Next-Gen SIEM, juntamente com informações sobre endpoints afetados e outras fontes de telemetria de terceiros, para centralizar a visibilidade e a investigação; Acelerar a busca e a investigação de ameaças: buscar e correlacionar dados da Lumu com uma gama mais ampla de telemetria de segurança para identificar atividades maliciosas que ocorrem tanto em ambientes de rede quanto em endpoints;

buscar e correlacionar dados da Lumu com uma gama mais ampla de telemetria de segurança para identificar atividades maliciosas que ocorrem tanto em ambientes de rede quanto em endpoints; Criar dashboards personalizados: criar painéis de controle e relatórios que incorporem dados de comprometimento de rede da Lumu juntamente com outros sinais de segurança no Falcon Next-Gen SIEM;

criar painéis de controle e relatórios que incorporem dados de comprometimento de rede da Lumu juntamente com outros sinais de segurança no Falcon Next-Gen SIEM; Elaborar detecções avançadas e fluxos de trabalho automatizados: utilizar os dados da Lumu em regras de correlação e nos fluxos de trabalho do Charlotte Agentic SOAR para identificar ameaças e acelerar as respostas.





A integração da Lumu com o Falcon Next-Gen SIEM já está disponível.



Para saber mais, basta visitar a página da Lumu no CrowdStrike Marketplace.