Pelo buraco do hidrômetro: o pedido de socorro de menino de 7 anos deixado sozinho em casa por cerca de 8 horas em MG

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Vizinhos resgataram um menino de 7 anos após a criança gritar por socorro pela abertura da tampa do hidrômetro de um imóvel em Uberaba, no Triângulo Mineiro. O fato ocorreu no sábado (17), no bairro Parque das Américas. Segundo a Polícia Militar (PM), o garoto estava nu, descalço e sozinho na residência.

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A mãe da criança, de 28 anos, saiu por volta das 18h e deixou o filho desacompanhado para ir à residência de uma amiga. Militares foram acionados cerca de sete horas depois, à 1h. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram várias pessoas na rua que tentavam acalmar o menino.

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Uma testemunha que realizava entregas na região ouviu os gritos. Ao perceber que o garoto estava assustado e chamava pela mãe, acionou a corporação. Uma vizinha relatou que o filho dela avistou a mulher perto de um bar, mas a equipe encontrou o estabelecimento fechado. Os policiais também tentaram telefonar várias vezes para a mãe, mas ela não atendeu.

Retorno da mãe e prisão em flagrante

Por volta das 2h, cerca de oito horas após deixar a criança sozinha, a mulher retornou acompanhada da outra filha, de 5 anos. Ela apresentava olhos vermelhos e fala desconexa. Durante a abordagem policial, ela disse para o garoto: “por sua culpa, a mamãe vai ser presa”.

Aos policiais, a mãe contou que o filho de 7 anos não quis ir até a casa da amiga e, por esse motivo, permaneceu sozinho. Ela seguiu apenas com a menina mais nova. Depois de sair da residência da amiga, as duas foram a um bar onde a mulher bebeu cerca de seis cervejas. Ela também declarou que não recebeu chamadas no telefone.

A mulher foi presa em flagrante por abandono de incapaz e levada à delegacia de plantão da Polícia Civil. Os dois filhos ficaram aos cuidados de uma vizinha.

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A Polícia Civil informou que a investigada foi ouvida e liberada. A corporação não divulgou a identidade da mãe e não esclareceu se as crianças voltaram aos cuidados dela, a fim de preservar a identidade dos menores e garantir o sigilo.