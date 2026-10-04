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Com jogadores de Atlético e Cruzeiro, Brasil goleia o México no Sub-20

Seleção Brasileira Sub-20 encerrou Data Fifa invicta, neste domingo (4/10); três jogadores do futebol mineiro estiveram em campo

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JM
Jessica Mayara
JM
Jessica Mayara
Repórter
04/10/2026 09:48

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Com jogadores de Atlético e Cruzeiro, Brasil goleia o México no Sub-20
Com jogadores de Atlético e Cruzeiro, Brasil goleia o México no Sub-20 crédito: No Ataque Internacional
Com jogadores de Atlético e Cruzeiro, Brasil goleia o México no Sub-20
Com jogadores de Atlético e Cruzeiro, Brasil goleia o México no Sub-20 (Jogadores do Brasil Sub-20 comemorando gol)

Data Fifa encerrada com chave de ouro! Neste domingo (4/10), a Seleção Brasileira Sub-20 goleou o México por 4 a 0, na Pinatar Arena, em San Pedro del Pinatar, na Espanha. Com o resultado, a Canarinho manteve a invencibilidade na série de amistosos, depois de superar Dinamarca e Estados Unidos.

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Os gols da partida contra o México foram marcados por Heittor, Bruninho, Luca Meirelles e João Ananias.

Três jogadores do futebol mineiro estiveram em campo. O lateral-esquerdo Kauã Pascini, do Atlético, começou a partida como titular. No decorrer do duelo, o lateral Kauã Prates e o volante Zé Lucas, do Cruzeiro, entraram na partida.

A goleada refletiu o bom jogo em campo, já que o Brasil manteve o controle da bola e a intensidade desde os minutos iniciais.

Sob o comando do técnico Paulo Victor, a Seleção mostrou uma construção apoiada desde a defesa, com os zagueiros participando da saída de bola e buscando quebrar as linhas mexicanas. No meio-campo, a movimentação e a aproximação dos atletas ajudaram a manter a posse e trocar passes com fluidez, enquanto o time se manteve compacto para impedir os espaços ao adversário.

Resultados na Data Fifa

  • Brasil 4 x 1 Dinamarca
  • Brasil 2 x 0 Estados Unidos
  • Brasil 4 x 0 México

Brasil 4 x 0 México

Brasil
Kauan (João Pedro); Igor Felisberto (Ryan), João Ananias (Kauã Prates), Bruno André e Kauã Pascini (Pedro Gabriel); Lucas Rodrigues (Zé Lucas), Djhordney (Huguinho) e Isaque (Ramon Rique); Erick Belé (Tete, Heittor (Luca Meirelles) e Yuri Leles (Bruninho).
Técnico: Paulo Victor.

México
Artemio Olvera; Cristobal Alfaro, Ivan Cardenas, Edwin Soto e Henrique Simeone; Gael Garcia, Juan Sigala, Antonio Carmona, Basilio Hernandez; Samir Inda e Aldo de Nigris.
Técnico: Alex Diego.

Gols: Heittor, Bruninho, Luca Meirelles e João Ananias (Brasil)
Cartões amarelos: Isaque, Yuri Leles e Djhordney (Brasil); Henrique Simeone e Samir Inda (México)

Motivo: amistoso Sub-20
Data: 4 de outubro de 2026 (domingo)
Local: Pinatar Arena, San Pedro del Pinatar, Espanha

Árbitro: José David Martínez Montalvan (ESP)
Assistentes: Juan Puche Ponte (ESP) e Cristian Campos Salinas (ESP)

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A notícia Com jogadores de Atlético e Cruzeiro, Brasil goleia o México no Sub-20 foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara

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