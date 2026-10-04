Com jogadores de Atlético e Cruzeiro, Brasil goleia o México no Sub-20
Seleção Brasileira Sub-20 encerrou Data Fifa invicta, neste domingo (4/10); três jogadores do futebol mineiro estiveram em campo
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Data Fifa encerrada com chave de ouro! Neste domingo (4/10), a Seleção Brasileira Sub-20 goleou o México por 4 a 0, na Pinatar Arena, em San Pedro del Pinatar, na Espanha. Com o resultado, a Canarinho manteve a invencibilidade na série de amistosos, depois de superar Dinamarca e Estados Unidos.
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Os gols da partida contra o México foram marcados por Heittor, Bruninho, Luca Meirelles e João Ananias.
Três jogadores do futebol mineiro estiveram em campo. O lateral-esquerdo Kauã Pascini, do Atlético, começou a partida como titular. No decorrer do duelo, o lateral Kauã Prates e o volante Zé Lucas, do Cruzeiro, entraram na partida.
A goleada refletiu o bom jogo em campo, já que o Brasil manteve o controle da bola e a intensidade desde os minutos iniciais.
Sob o comando do técnico Paulo Victor, a Seleção mostrou uma construção apoiada desde a defesa, com os zagueiros participando da saída de bola e buscando quebrar as linhas mexicanas. No meio-campo, a movimentação e a aproximação dos atletas ajudaram a manter a posse e trocar passes com fluidez, enquanto o time se manteve compacto para impedir os espaços ao adversário.
Resultados na Data Fifa
- Brasil 4 x 1 Dinamarca
- Brasil 2 x 0 Estados Unidos
- Brasil 4 x 0 México
Brasil 4 x 0 México
Brasil
Kauan (João Pedro); Igor Felisberto (Ryan), João Ananias (Kauã Prates), Bruno André e Kauã Pascini (Pedro Gabriel); Lucas Rodrigues (Zé Lucas), Djhordney (Huguinho) e Isaque (Ramon Rique); Erick Belé (Tete, Heittor (Luca Meirelles) e Yuri Leles (Bruninho).
Técnico: Paulo Victor.
México
Artemio Olvera; Cristobal Alfaro, Ivan Cardenas, Edwin Soto e Henrique Simeone; Gael Garcia, Juan Sigala, Antonio Carmona, Basilio Hernandez; Samir Inda e Aldo de Nigris.
Técnico: Alex Diego.
Gols: Heittor, Bruninho, Luca Meirelles e João Ananias (Brasil)
Cartões amarelos: Isaque, Yuri Leles e Djhordney (Brasil); Henrique Simeone e Samir Inda (México)
Motivo: amistoso Sub-20
Data: 4 de outubro de 2026 (domingo)
Local: Pinatar Arena, San Pedro del Pinatar, Espanha
Árbitro: José David Martínez Montalvan (ESP)
Assistentes: Juan Puche Ponte (ESP) e Cristian Campos Salinas (ESP)
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A notícia Com jogadores de Atlético e Cruzeiro, Brasil goleia o México no Sub-20 foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara