Da IA às redes autônomas: o Mobileum Spark destaca a próxima fronteira da inteligência em telecomunicações

A Mobileum Inc. (“Mobileum”), líder global no fornecimento de análises e soluções de rede para telecomunicações, reuniu operadoras do setor e executivos durante sua série de eventos Mobileum Spark, em Lisboa, Portugal, e em Frankfurt, Alemanha, para discutir como a inteligência artificial (IA), a IA agentiva e a automação vêm transformando as operações de rede e acelerando a evolução rumo às redes autônomas.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261015540588/pt/

Telecom operators, industry leaders, and Mobileum experts at Mobileum Spark 2026.

Com foco em Gestão de Risco e Prevenção de Fraudes bem como em Testes e Garantia de Rede, os eventos contaram com discussões lideradas por clientes, insights de especialistas e casos de uso reais. Eles demonstraram como a IA e a automação avançada têm ajudado as operadoras a lidar com a crescente complexidade das redes, a fortalecer a prevenção de fraudes, a melhorar a garantia de serviço e a impulsionar a eficiência operacional.

A transição de operações reativas para operações mais preditivas, proativas e autônomas foi um tema central em ambos os eventos. As discussões destacaram a importância de dados confiáveis, de inteligência específica do domínio e de automação impulsionada por inteligência artificial (IA) para transformar insights da rede em decisões e ações mais rápidas.

“Queremos usar a IA para identificar problemas nos quais ainda não havíamos pensado. É aí que ela pode gerar um impacto maior, liberando nossa equipe para se concentrar em oferecer insights de maior valor para o negócio”, afirmou um cliente de uma operadora de rede móvel (MNO) europeia de nível 1 que participou do evento Mobileum Spark, em Lisboa, Portugal.

“Estamos recorrendo à IA para ampliar nossos recursos de automação, especialmente em testes contínuos, configuração de testes e análise de causa raiz. Essas iniciativas contribuem para nossa estratégia mais ampla de redes autônomas”, compartilhou um cliente de uma operadora de rede móvel (MNO) europeia de nível 1 que participou do evento Mobileum Spark, em Frankfurt, Alemanha.

Os eventos também destacaram o papel cada vez mais importante das operadoras de telecomunicações na proteção do ecossistema digital como um todo. Conforme os sistemas baseados em inteligência artificial (IA) se tornam mais sofisticados e autônomos, as redes de telecomunicações se tornam um ponto de observação fundamental para detectar ameaças emergentes de agentes mal-intencionados, identificar comportamentos anômalos e combater fraudes e golpes que utilizam IA. Tal fato possibilita que a gestão de riscos no setor de telecomunicações evolua, tornando-se uma linha de defesa essencial na era da superinteligência.

Ao mesmo tempo, a aplicação da IA em ambientes de telecomunicações críticos exige mais do que apenas modelos de linguagem de grande porte. Para ser confiável, a IA deve combinar inteligência específica do domínio com controles previsíveis, segurança desde a concepção, explicabilidade e processos de tomada de decisão auditáveis. Dessa forma, é possível garantir que sistemas cada vez mais autônomos operem dentro de estruturas claras de governança.

A Mobileum está colocando em prática essa visão ao combinar profundo conhecimento no setor de telecomunicações com análises baseadas em inteligência artificial (IA), inteligência agentiva e automação avançada. Com soluções como o RAID para inteligência de riscos, o SITE para testes automatizados, o GlobalRoamer® para testes de conectividade global e garantia de serviço e sua plataforma Active Intelligence, a empresa ajuda as operadoras a identificarem riscos emergentes, automatizarem fluxos de trabalho complexos e transformarem insights em ações inteligentes.

Além de discutir a eficiência operacional, os participantes também exploraram como as operadoras de telecomunicações podem aproveitar seu vasto acervo de inteligência de rede, identidade, transações e comportamento para criar novos serviços e fontes de receita. Com estruturas apropriadas de privacidade e governança, a inteligência confiável do setor de telecomunicações pode auxiliar bancos, fintechs e outras empresas a superarem desafios crescentes, tais como a prevenção de fraudes, a análise de clientes e a melhoria da eficiência operacional.

“A jornada em direção às redes autônomas consiste em ir dos insights à ação inteligente, mas de uma maneira responsável em que as operadoras possam confiar”, disse Bernardo Lucas, diretor de Unidade de Negócios e diretor de Marketing da Mobileum. “Na Mobileum, acreditamos que o maior potencial da IA vai além de automatizar processos existentes. Trata-se de descobrir riscos que não conseguíamos identificar anteriormente, tornando as operações mais inteligentes e criando novas fontes de valor. Ao combinar IA específica do domínio, Inteligência Agentiva e controles confiáveis, estamos ajudando as operadoras a tornar essa transformação prática, segura e mensurável.”

O Mobileum Spark reflete o compromisso da empresa com a inovação colaborativa, reunindo operadoras, fornecedores de tecnologia e outras partes interessadas do setor para que troquem ideias, compartilhem experiências e moldem juntas o futuro da inteligência em telecomunicações.

Por meio de iniciativas como o Mobileum Spark, a Mobileum continua ajudando operadoras a acelerar a adoção de IA, fortalecer a confiança digital e avançar rumo a operações mais inteligentes, seguras e autônomas.

Para obter informações adicionais sobre as soluções da Mobileum baseadas em IA, acesse www.mobileum.com.

Sobre a Mobileum Inc.

A Mobileum é uma fornecedora líder de soluções de análise de telecomunicações para roaming, rede central, segurança, gestão de riscos, testes de conectividade nacional e internacional e inteligência de clientes. Mais de 1.000 clientes confiam em sua plataforma Active Intelligence, que oferece soluções avançadas de análise, permitindo que os clientes conectem inteligência operacional e de rede profunda com ações em tempo real que aumentam a receita, melhoram a experiência do cliente e reduzem custos. Com sede no Vale do Silício, a Mobileum possui escritórios globais na Austrália, Alemanha, Grécia, Índia, Japão, Portugal, Singapura, Reino Unido e Emirados Árabes Unidos. Saiba mais em www.mobileum.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Sandra Almeida | sandra.almeida@mobileum.com | Cel. +351 939650229