Tensão final: a ladainha da quebra dos sigilos e as ameaças misteriosas
Campanhas de Lula e Flávio Bolsonaro trocam provocações, colocam sobre a mesa trunfos ocultos e debate da Globo na antevéspera da decisão ganha ainda mais peso
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A quatro dias do desfecho da eleição presidencial, as duas campanhas elevaram a temperatura.
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A novela dos sigilos, após o desafio feito por Lula no debate da Band, continua.
O petista quer que Flávio Bolsonaro abra suas contas. Flávio, por sua vez, provoca Lula, pedindo que ele também levante o sigilo de Marcola, ex-chefe de gabinete da Presidência da República.
Nesse caso, Lula poderia retrucar exigindo a abertura das contas de Willer Tomaz, advogado amigo de Flávio.
É uma ladainha que ilustra bem a campanha de 2026.
Do lado do “Exército do Lula”, o deputado André Janones promete explorar o caso envolvendo uma mulher chamada Mariana, cujos detalhes da suposta relação com Flávio ainda não foram revelados.
Na “Tropa de Flávio”, o ex-coach Pablo Marçal anuncia um vídeo bombástico, segundo ele, para a véspera da eleição. Aliados também dizem que trarão à tona uma história comprometedora, de acordo com eles, que teria relação com uma pesquisa encomendada pelo PT.
Começou a temporada final dos blefes, das ameaças e das tentativas de trucar. Ou não. É o vale-tudo derradeiro.
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Em meio a essa tensão, com as pesquisas mostrando empate técnico, o debate da Globo, marcado para esta sexta-feira, 23, poderá ser decisivo.