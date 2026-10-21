Tensão final: a ladainha da quebra dos sigilos e as ameaças misteriosas

A quatro dias do desfecho da eleição presidencial, as duas campanhas elevaram a temperatura.

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A novela dos sigilos, após o desafio feito por Lula no debate da Band, continua.

O petista quer que Flávio Bolsonaro abra suas contas. Flávio, por sua vez, provoca Lula, pedindo que ele também levante o sigilo de Marcola, ex-chefe de gabinete da Presidência da República.

Nesse caso, Lula poderia retrucar exigindo a abertura das contas de Willer Tomaz, advogado amigo de Flávio.

É uma ladainha que ilustra bem a campanha de 2026.

Do lado do “Exército do Lula”, o deputado André Janones promete explorar o caso envolvendo uma mulher chamada Mariana, cujos detalhes da suposta relação com Flávio ainda não foram revelados.

Na “Tropa de Flávio”, o ex-coach Pablo Marçal anuncia um vídeo bombástico, segundo ele, para a véspera da eleição. Aliados também dizem que trarão à tona uma história comprometedora, de acordo com eles, que teria relação com uma pesquisa encomendada pelo PT.

Começou a temporada final dos blefes, das ameaças e das tentativas de trucar. Ou não. É o vale-tudo derradeiro.

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Em meio a essa tensão, com as pesquisas mostrando empate técnico, o debate da Globo, marcado para esta sexta-feira, 23, poderá ser decisivo.