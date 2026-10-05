Eleição faz Ibovespa disparar e dólar opera abaixo de R$ 5; veja o que esperar agora

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O Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, registra forte alta nesta segunda-feira (5), superando pela primeira vez a marca de 207 mil pontos com uma subida de 7,96% por volta das 10h20. No mesmo horário, o dólar operava em queda de 4,51%, cotado a R$ 4,9805, após atingir a mínima de R$ 4,9740.

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O resultado do primeiro turno das eleições é o principal fator que movimenta a sessão. A disputa presidencial entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) segue para uma nova votação em 25 de outubro. Além da política, investidores repercutem o relatório Focus, do Banco Central, e novos dados econômicos dos Estados Unidos.

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Eleições impulsionam o mercado

Diferente do que a maioria das pesquisas indicava, Flávio Bolsonaro (PL) terminou o primeiro turno à frente de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 47,03% dos votos válidos contra 45,16%. O desempenho do candidato do PL, acima do esperado, levou investidores a recalibrar suas apostas para o segundo turno.

Analistas associam uma eventual vitória de Bolsonaro a uma maior possibilidade de mudanças na política fiscal. Essa percepção ajuda a explicar a valorização do real e a reação positiva dos ativos brasileiros.

A reação do mercado começou antes mesmo da abertura da bolsa no Brasil. Ativos do país negociados no exterior registraram forte valorização, como o EWZ, fundo de índice de ações brasileiras nos Estados Unidos, que chegou a avançar mais de 10%.

Os mapas eleitorais de 2026 mostram que a geografia do voto permaneceu semelhante à de 2022. Bolsonaro venceu em 14 estados e no Distrito Federal, enquanto Lula ficou à frente em 12.

O resultado das urnas também fortaleceu o PL no Congresso. O partido elegeu 19 dos 54 senadores e terá 28 das 81 cadeiras do Senado a partir de 2027, formando a maior bancada da Casa e a maior representação de um partido no início de uma legislatura desde a Constituição de 1988.

Confira o desempenho acumulado dos principais ativos:

Dólar

Semana: +0,67%

Mês: +0,80%

Ano: -4,97%

Ibovespa

Nos mercados internacionais, a maioria das bolsas na Ásia fechou em alta, impulsionada pelo otimismo com ações ligadas à inteligência artificial. O índice Nikkei, do Japão, subiu 2,40%, o Hang Seng, de Hong Kong, avançou 0,28%, e o Taiex, de Taiwan, valorizou 2,55%. Os mercados da Coreia do Sul e da China permaneceram fechados.