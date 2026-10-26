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Tonga: peculiaridades desse país vulcânico que fica na Oceania
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Tonga é, por exemplo, o único reino soberano na região e compreende um arquipélago de 177 ilhas, das quais apenas 36 são habitadas. Foto: Msdstefan wikimedia commons
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A capital, Nucualofa, com cerca de 23 mil habitantes, é o centro comercial, social e de transportes mais importante de Tonga. Foto: Preetam Rai wikimedia commons
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A história de Tonga remonta a cerca de 3.000 anos, com a chegada dos primeiros povos austronésios. Foto: Tau?olunga - wikimedia commons
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Apesar de ter recebido influências estrangeiras ao longo dos séculos, Tonga conseguiu preservar grande parte de sua rica cultura, marcada por tradições ancestrais, danças típicas, e uma profunda conexão com a natureza. Foto: reprodução
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Durante séculos, Tonga foi um importante centro cultural e político na Polinésia. No século 19, o país se tornou uma monarquia constitucional e adotou o cristianismo, que ainda é a religião predominante por lá. Foto: Tau?olunga - wikimedia commons
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Desde 18 de março de 2012, o rei Tupou VI é quem ocupa o poder em Tonga. Foto: wikimedia commons
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O país foi um protetorado britânico até 1970, quando conquistou a independência total. Apesar disso, mantém relações estreitas com o Reino Unido e outros países da Commonwealth. Foto: Simmo Simpson - Flickr
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A cultura tonganesa é rica em tradições, incluindo danças, músicas, e o kava, uma bebida cerimonial feita da raiz de uma planta nativa. Foto: reprodução/youtube
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Além da kava, outras comidas tradicionais de Tonga incluem o pulu'lu (carne cozida em folhas de taioba com cebola e leite de coco) e o vai'siaine (sopa feita de banana e coco - foto). Foto: reprodução
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As ilhas variam entre atóis de coral e ilhas vulcânicas. O clima é tropical, com um período mais chuvoso de novembro a abril. Foto: Reprodução do site Pixabay
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A ilha de Tongatapu é a maior e mais populosa (75 mil habitantes), enquanto outras ilhas, como Vava'u, são conhecidas por sua beleza natural. Foto: reprodução/youtube
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A vida em Tonga segue um ritmo mais lento, em harmonia com a natureza. A pesca e a agricultura são as principais atividades econômicas, e os moradores locais são famosos pela hospitalidade. Foto: wikimedia commons David Broad
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Produtos como coco, bananas e baunilha são cultivados tanto para consumo interno quanto para exportação. Foto: Imagem de Tongpradit Charoenphon por Pixabay
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O turismo também desempenha um papel crescente na economia, com visitantes atraídos pelas paisagens paradisíacas e cultura marcante do país. Foto: Tony Bowden wikimedia commons
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Outra curiosidade sobre Tonga é que o rugby é o esporte mais popular por lá. Apesar de pequeno, o país chegou a participar quatro vezes da Copa Mundial de Rugby, a primeira delas em 1987. Foto: flickr - paddynapper
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Por estar localizada no cinturão de fogo do Pacífico, o arquipélago de Tonga se torna suscetível a atividades vulcânicas, tsunamis e terremotos. Foto: reprodução JN TV GLobo
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Em 2022, a erupção do vulcão submarino Hunga Tonga-Hunga Ha'apai causou devastação no país e foi sentida em várias partes do mundo. Foto: Serviço Meteorológico de Tonga