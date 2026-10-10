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Presunto ou apresuntado? Entenda as diferenças de preço, sabor e qualidade

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Redação Flipar
  • No Brasil, vender um produto com a identificação de outro pode configurar fraude alimentar. Para não levar “gato por lebre”, conheça as principais diferenças entre dois produtos comuns nos mercados: presunto e apresuntado. Ambos têm origem suína, mas a qualidade e o processo de fabricação são diferentes.
    No Brasil, vender um produto com a identificação de outro pode configurar fraude alimentar. Para não levar “gato por lebre”, conheça as principais diferenças entre dois produtos comuns nos mercados: presunto e apresuntado. Ambos têm origem suína, mas a qualidade e o processo de fabricação são diferentes. Foto: Sr. M. Jutta/Pixabay
  • Presunto: É considerado um produto superior por ser extraído exclusivamente do pernil suíno (parte nobre).
    Presunto: É considerado um produto superior por ser extraído exclusivamente do pernil suíno (parte nobre). Foto: Reproduc?a?o/Food Safety Brazil
  • Além disso, por determinação do Ministério da Agricultura, desde 2023, ele deve conter no mínimo 16% de proteína.
    Além disso, por determinação do Ministério da Agricultura, desde 2023, ele deve conter no mínimo 16% de proteína. Foto: Carlos Silva/Mapa
  • A carne passa por um processo de salga, cura e cozimento (no caso do presunto cozido mais comum no Brasil).
    A carne passa por um processo de salga, cura e cozimento (no caso do presunto cozido mais comum no Brasil). Foto: Divulgação
  • No caso das versões tradicionais, como o P<span class=resunto de Parma e o Jamón Ibérico, o processo envolve apenas cura e maturação." src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/hnbs-black-forest-ham-2278383_1280-e1772117984722.jpg" width="1114" height="626">
    No caso das versões tradicionais, como o Presunto de Parma e o Jamón Ibérico, o processo envolve apenas cura e maturação. Foto: Micha/Pixabay
  • Apresuntado: Utiliza cortes menos nobres (membros inferiores) e possui um teor de gordura mais elevado.
    Apresuntado: Utiliza cortes menos nobres (membros inferiores) e possui um teor de gordura mais elevado. Foto: Reprodução/Instagram
  • A carne é moída, temperada e aquecida e, desde novembro de 2022, a legislação permite a adição de água, amido e proteínas não animais, dentro de limites definidos.
    A carne é moída, temperada e aquecida e, desde novembro de 2022, a legislação permite a adição de água, amido e proteínas não animais, dentro de limites definidos. Foto: Reprodução/Instagram
  • O apresuntado é um quebra-galho honesto para receitas nas quais o sabor da carne será camuflado por outros ingredientes, como em um enroladinho de massa.
    O apresuntado é um quebra-galho honesto para receitas nas quais o sabor da carne será camuflado por outros ingredientes, como em um enroladinho de massa. Foto: Hans/Pixabay
  • Vale ressaltar que ambos são alimentos processados e devem ser consumidos com moderação.
    Vale ressaltar que ambos são alimentos processados e devem ser consumidos com moderação. Foto: Freepik/topntp26
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