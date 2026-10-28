KFSH Entre os 4% Melhores Hospitais Inteligentes do Mundo em Maturidade Digital e IA na Newsweek

RIADE, Arábia Saudita, Oct. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- O King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH) é um dos 15 hospitais do mundo a ter a classificação máxima de maturidade digital de cinco fitas e a nova distinção de Líder em Inovação em IA no ranking dos Melhores Hospitais Inteligentes do Mundo de 2027 da Newsweek. O hospital está entre menos de 4% dos 410 principais hospitais classificados em 33 países, pertencendo a um pequeno grupo global que define o ritmo dos cuidados digitais e baseados em IA.

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Cinco fitas, o nível mais alto da escala revisada de maturidade digital do ranking, foram concedidas a 21 hospitais, enquanto a distinção de Líder em Inovação em IA, introduzida este ano, foi concedida a 39. Apenas 15 hospitais no mundo todo receberam ambos os reconhecimentos, em cinco países, incluindo a Arábia Saudita, onde o KFSH em Riade ficou em 123º lugar no geral.

O desempenho do KFSH se baseia em uma abordagem integrada que reúne excelência clínica, pesquisas pioneiras e recursos digitais avançados. Da inteligência artificial e da análise preditiva ao gerenciamento inteligente do fluxo de pacientes, o hospital transforma a tecnologia em ganhos práticos na tomada de decisões clínicas, eficiência operacional e experiência do paciente.

Desenvolvido pela Newsweek e pela Statista, o ranking combina recomendações de pares internacionais com a Pesquisa de Maturidade Digital de Hospitais Inteligentes da Statista, que exige comprovações e validação pela alta administração. Para receber o reconhecimento de IA, um hospital deve obter uma pontuação igual ou superior ao 70º percentil tanto no reconhecimento de IA por pares quanto na maturidade de IA.

O King Faisal Specialist Hospital and Research Centre foi classificado em primeiro lugar no Oriente Médio e África e em 12º lugar entre os 250 principais centros médicos acadêmicos do mundo de 2026. Também foi reconhecido como a marca de saúde mais valiosa do Reino e do Oriente Médio em 2026, de acordo com a Brand Finance, e listado pela Newsweek entre os Melhores Hospitais do Mundo, os Melhores Hospitais Inteligentes do Mundo, e os Melhores Hospitais Especializados do Mundo de 2026.

Para mais informações, contate a Cobertura de Mídia do KFSH: mediacoverage@kfshrc.edu.sa

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2906d29b-0d19-4d60-a47a-87996a82ae6a

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9855256)