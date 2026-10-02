BH e mais 761 cidades de MG estão sob alerta amarelo de granizo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou alerta amarelo para Belo Horizonte e mais 761 cidades de Minas Gerais (MG), em decorrência da possibilidade de tempestades com quedas de granizos. O alerta vale por toda esta sexta-feira (2/10).

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O informe prevê a queda de chuvas, entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com a incidência de ventos intensos, de 40 a 60 km/h, e com queda de granizo.

De acordo com o órgão, existe o baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos e de alagamentos.

O Inmet recomenda que, em caso de rajadas de vento, não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. O instituto alerta sobre os riscos de estacionar os veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. As pessoas não devem usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Caso necessite de informações, ligue para a Defesa Civil, no número 199, ou ao Corpo de Bombeiros, no 193.

O que significa as cores dos alertas?

Alerta amarelo: perigo potencial

Esta cor representa uma situação meteorológica potencialmente perigosa. O alerta amarelo é emitido para chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e ventos intensos de 40 a 60 km/h.

Apesar de ser o nível mais baixo, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e pequenos alagamentos. A orientação é ficar atento e evitar atividades ao ar livre em áreas de risco.

Alerta laranja: perigo

O nível laranja indica uma situação de perigo real. As condições incluem chuvas mais fortes, entre 30 e 60 mm/h ou até 100 mm/dia, com ventos que podem atingir 100 km/h.

O risco de danos é maior, com possibilidade de corte de energia, queda de árvores, alagamentos significativos e descargas elétricas. A recomendação é desligar aparelhos elétricos e buscar um local seguro.

Alerta vermelho: grande perigo

Este é o aviso mais grave, indicando fenômenos meteorológicos de intensidade excepcional. O alerta vermelho é acionado para chuvas superiores a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia, acompanhadas de ventos superiores a 100 km/h.

Há grande risco de danos em edificações, transbordamentos de rios, deslizamentos de encostas e sérios transtornos para a população. A instrução é seguir as orientações da Defesa Civil e procurar um abrigo seguro.

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Cidades sob alerta

Confira os municípios que estão sob risco de queda de granizo: