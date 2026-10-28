Celebridades e TV
Alinne Moraes critica etarismo na TV e recusa papéis de mulheres mais velhas
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Aos 43 anos, Alinne contou que recebeu uma proposta para interpretar uma mulher de 55 anos e chegou a ouvir sugestões de caracterização para parecer mais velha, mas não concordou com a ideia. “Não vou me produzir para ficar mais velha do que sou”, declarou. Ela também chamou a atenção para o fato de galãs mais velhos do que ela ainda não terem interpretado pais na televisão, enquanto sua personagem já é mãe de uma mulher adulta. Foto: Reprodução / Instagram
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A atriz também comentou a pressão para que as mulheres mantenham uma aparência jovem e bonita ao longo da carreira. “A mulher tem sempre que ser bonita e jovem”, afirmou. Apesar das dificuldades impostas por essas cobranças, Alinne disse que não teme envelhecer e encara a passagem do tempo como uma oportunidade de acumular experiências e descobrir novas possibilidades. Foto: Reprodução / Instagram
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Como exemplo, ela citou a atriz Renata Sorrah, que, perto dos 80 anos, contou que pensava em cursar uma faculdade antes de aceitar um papel em uma novela. Para Alinne, a atitude da colega demonstra que sempre é possível adquirir conhecimentos e iniciar novos projetos, independentemente da idade, além de reforçar a importância de manter a curiosidade e a disposição para aprender ao longo da vida. Foto: Reprodução / Instagram
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Alinne também afirmou que, caso enfrente dificuldades para conseguir determinados papéis na televisão, poderá dar continuidade à carreira no teatro. Ao refletir sobre o futuro, a atriz imaginou que, quando chegar aos 100 anos, olhará para os 40 como uma fase da juventude, perspectiva que reforça sua visão sobre o envelhecimento e as possibilidades que cada etapa da vida oferece. Foto: Divulgação TV Globo
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Natural de Sorocaba, no interior de São Paulo, Alinne Moraes nasceu em 22 de dezembro de 1982 e iniciou a carreira como modelo ainda na adolescência, com trabalhos no Japão e na Itália. Antes de consolidar sua trajetória como atriz, recebeu um convite para atuar em “Coração de Estudante”, novela da Globo exibida em 2002 que marcou sua estreia na televisão. Foto: Reprodução / Instagram
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Entre seus trabalhos de destaque na emissora estão Clara, de “Mulheres Apaixonadas”, e Nina, de “Como Uma Onda”, sua primeira protagonista na teledramaturgia. Em 2007, interpretou sua primeira vilã, a psicopata Maria Sílvia, em “Duas Caras”. Dois anos depois, viveu a ex-modelo Luciana em “Viver a Vida”, novela de Manoel Carlos, e fez bastante sucesso na pele da personagem. Foto: Divulgação TV Globo
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Na emissora, também protagonizou a novela espírita “Além do Tempo”, ao lado de Rafael Cardoso, e atuou em produções como “Rock Story”, “Espelho da Vida”, “Um Lugar ao Sol” e “Guerreiros do Sol”, do Globoplay. Além da televisão, construiu uma carreira sólida no cinema e no teatro, com trabalhos como “Flordelis – Basta uma Palavra para Mudar” e “O Homem do Futuro”. Foto: Divulgação TV Globo
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