Viih Tube baixa em R$ 1,5 milhão o preço da cobertura em que gastou R$ 2,5 milhões só de reforma e admite: Já saio no prejuízo

Viih Tube reduziu em R$ 1,5 milhão o valor anunciado de sua cobertura de luxo no bairro Panamby, na Zona Sul de São Paulo. O imóvel estava no mercado por R$ 4,5 milhões e agora pode ser adquirido por R$ 3 milhões.

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O novo preço anunciado representa um prejuízo estimado em R$ 1,08 milhão em relação ao montante total aplicado pela influenciadora no apartamento. Ela revelou a mudança em uma caixinha de perguntas no Instagram, ao responder a uma seguidora sobre a venda.

A influenciadora explicou a ausência de compradores com franqueza: "não vendi. Por quê? Porque eu estava colocando um preço muito acima da região", admitiu.

Investimento alto na reforma

O valor pedido inicialmente decorreu do investimento pesado feito no apartamento. Viih Tube comprou o imóvel por R$ 1,58 milhão e aplicou R$ 2,5 milhões apenas na reforma, alcançando a soma de R$ 4,08 milhões investidos.

Segundo a influenciadora, a escolha por materiais de alto padrão ocorreu porque a ideia original era permanecer no endereço por um longo período. "Só de obra eu gastei R$ 2,5 milhões e, para comprar, foi R$ 1.580.000", detalhou.

Ela complementou sobre as decisões tomadas nas obras: "eu não fiz para sair. Eu fiz a reforma toda para morar anos lá", disse.

Mudança de planos e modelo de venda

A decisão de negociar a cobertura surgiu com a gravidez e a vontade de viver em uma casa com maior contato com a natureza. Esse cenário não existia quando a influenciadora realizou as obras de melhoria no local.



Foto: Reprodução



Viih Tube explicou essa virada de prioridades: "Não sabia que ia engravidar, que ia querer mudar para uma casa, para uma área mais verde", contou.

Diante do cenário atual, a influenciadora assumiu o resultado financeiro negativo para fechar o negócio: "Estava vendendo por R$ 4,5 milhões, mas agora está por R$ 3 milhões, então eu já saio no prejuízo", afirmou.

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A cobertura está disponível no formato de "porteira fechada", com todos os móveis, eletrodomésticos e itens inclusos. "Dá uma dó, tudo fechado, cheio de coisas lá, todos os eletrodomésticos e parado", desabafou.