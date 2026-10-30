Participante ganha uma ilha privada em concurso de doces em 2005, mas 20 anos depois decide vender o prêmio e anuncia a propriedade por cerca de R$ 1,3 milhão

O alemão Matthias Ross, de 44 anos, colocou à venda uma ilha privada na Nova Escócia, no Canadá. A propriedade foi adquirida há 21 anos por meio de um concurso promovido pela marca de doces Haribo, conforme reportou o jornal "Bild".

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Em 2005, Ross participou por acaso da promoção que oferecia o território em meio à natureza canadense. Após vencer a disputa, ele visitou o local ao lado do apresentador de televisão Thomas Gottschalk, representante da empresa responsável pela campanha.

Custos e rotina no refúgio

O terreno original não contava com nenhuma instalação. Como o concurso previa a edificação de uma casa de campo feita por uma empresa canadense em alinhamento com o ganhador, Ross estruturou a área ao lado dos pais. O local serviu como destino anual de férias da família para pesca, fogueiras, corte de lenha e passeios marítimos com o objetivo de "observar as baleias", segundo o "Die Welt".

A decisão de vender o espaço surgiu devido às despesas exigidas pela propriedade. O proprietário precisa arcar com os seguintes custos:

pagamento de 2.500 euros anuais de imposto predial cobrados pelo governo canadense;

manutenção frequente das áreas verdes;

despesas recorrentes de deslocamento desde a Alemanha, que incluem passagens aéreas e aluguel de veículo para viagens rodoviárias de várias horas, trajeto cansativo para os pais idosos.

Detalhes da propriedade

A imobiliária responsável pela negociação fixou o valor da ilha de Back Lake, situada no lago de mesmo nome, em 348 mil dólares canadenses, quantia equivalente a pouco mais de 220 mil euros. O terreno abrange 6,5 hectares e fica a cerca de 30 minutos de Shelburne, uma das maiores cidades vizinhas, que possui 1.600 habitantes.

O chalé de 85 metros quadrados conta com dois quartos, sala de estar e cozinha. A estrutura sanitária fica em uma cabana separada, equipada com chuveiro e vaso sanitário seco.

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O abastecimento de água opera por bombeamento vindo diretamente do lago. O fornecimento elétrico depende de painéis solares e baterias automotivas. O pacote de venda inclui ainda dois barcos utilizados na travessia e um galpão destinado ao abrigo das embarcações.