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SAÚDE

Hospital atualiza estado de saúde de Sarney após cirurgia

Aos 96 anos, ex-presidente segue internado; equipe médica monitora recuperação em hospital em São Luís (MA)

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Ronayre Nunes - Correio Braziliense
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Ronayre Nunes - Correio Braziliense
Repórter
10/10/2026 18:07

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12/05/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Posse da nova presidência do TSE. Ministro Nunes Marques presidente TSE. Ex presidente José Sarney
Ex-presidente José Sarney não tem previsão de alta do hospital crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press

O ex-presidente José Sarney, de 96 anos, segue internado em quadro estável no UDI Hospital, unidade da Rede D'Or localizada em São Luís, no Maranhão. O boletim emitido pela instituição de saúde neste sábado (10/10) confirmou que o paciente passou por uma cirurgia abdominal para a reversão de uma obstrução intestinal.

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A internação ocorreu na tarde dessa sexta-feira (9/10) após Sarney apresentar dor abdominal. Antes da indicação cirúrgica, Sarney passou por avaliação clínica e realizou exames de imagem. O procedimento cirúrgico para desobstrução intestinal foi concluído sem intercorrências.

Acompanhamento médico no hospital

De acordo com a atualização médica mais recente divulgada pela unidade de São Luís, o ex-presidente permanece acordado. A assistência ao paciente reúne profissionais de duas áreas:

  • equipe de terapia intensiva;

  • equipe de cirurgia do aparelho digestivo.

O boletim emitido pela instituição médica destacou que não há previsão de alta.

Registro hospitalar anterior

Em setembro, José Sarney também esteve internado no Hospital Sírio-Libanês. Naquela ocasião, a passagem pela unidade hospitalar ocorreu para realização de exames de check-up depois de diagnóstico de pneumonia.

*Com informações da Agência Brasil

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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