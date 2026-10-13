Ohana Development anuncia Erling Haaland como proprietário no Manchester City Yas Residences by Ohana durante o lançamento da Fase 2

A Ohana Development anunciou Erling Haaland como proprietário no Manchester City Yas Residences by Ohana durante o lançamento da segunda fase do projeto. Composta por casas geminadas (townhouses) de dois e três quartos, vilas duplex e vilas de quatro e cinco quartos, a Fase 2 terá suas vendas iniciadas em 19 de outubro de 2026. O evento na Etihad Arena reuniu mais de 4.000 convidados, incluindo Pep Guardiola, que foi anunciado como embaixador oficial da marca do projeto.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261013415605/pt/

Manchester City Yas Residences by Ohana Launches Phase 2 (Photo: AETOSWire)

Localizado ao longo do Canal Yas, adjacente à Ilha Yas, o empreendimento ocupa uma área de 1,67 milhão de metros quadrados e contará com mais de 2.000 residências. As obras do primeiro condomínio residencial do mundo com a marca Manchester City já começaram, com entregas previstas em etapas até 2029.

Em uma participação em vídeo, a estrela do Manchester City, Erling Haaland, anunciou sua empolgação em integrar a família Ohana como proprietário de uma vila de cinco quartos para sua família no Manchester City Yas Residences by Ohana. Além disso, a lenda do Manchester City, Alfie Haaland, também recebeu as chaves de sua nova casa no condomínio.

Pep Guardiola também subiu ao palco para uma conversa sobre trabalho em equipe, resiliência e a importância do esporte e do bem-estar para além do futebol.

Husein Salem, CEO da Ohana Development, afirmou: “A resposta à nossa primeira fase demonstrou a confiança que os compradores depositam em Abu Dhabi e na nossa visão para o Manchester City Yas Residences by Ohana. A Fase 2 dá continuidade a esse impulso, oferecendo a mais famílias e investidores a oportunidade de fazer parte desta comunidade única. A chegada de Pep Guardiola como nosso embaixador oficial da marca reforça ainda mais o nosso compromisso de criar um destino residencial focado no esporte, no bem-estar e em valor duradouro.”

Pep Guardiola disse: “No esporte profissional, entendemos que o desempenho depende de mais do que apenas treinamento. A recuperação, o equilíbrio e o bem-estar são igualmente importantes, e esses princípios também são fundamentais na vida cotidiana. O Manchester City Yas Residences by Ohana coloca o esporte e o bem-estar no centro da comunidade, oferecendo aos moradores oportunidades de se manterem ativos, recarregarem as energias e conviverem. É essa abordagem que torna o projeto particularmente atraente para mim, e tenho o prazer de me juntar à Ohana Development como embaixador oficial da marca para esta comunidade única.”

Para mais informações sobre a Ohana Development, acesse https://ohana.ae/.

*Fonte:AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Shahad Salmeen

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