Nekome: Nazi Hunter revela as "Hienas de Hitler" em novo trailer antes da demonstração no Steam Next Fest

ProbablyMonsters, uma empresa independente de videogames que cria títulos originais de categoria AA com um padrão de qualidade AAA, revelou hoje um novo trailer de Nekome: Nazi Hunter durante o evento Galaxies Autumn Showcase. O vídeo apresenta os vilões do jogo: as "Hienas de Hitler". Além do trailer, a ProbablyMonsters anunciou que Nekome: Nazi Hunter participará da edição de outubro do Steam Next Fest, permitindo que os jogadores experimentem, pela primeira vez, essa violenta odisseia de vingança por meio de uma demonstração gratuita para PC, disponível no Steam de 19 a 26 de outubro.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261014732201/pt/

“Nekome é a história de Vano: a jornada de um jovem cigano que teve tudo o que possuía arrancado de si e que decide empunhar uma faca para se vingar dos assassinos de sua família", afirmou Jeronimo Barrera, gerente-geral e diretor de Jogo na ProbablyMonsters. "Cada uma das 'Hienas de Hitler' manifesta sua própria forma de maldade, apresentando um desafio novo e único para Vano superar em sua transição de caçado para caçador. Com a demonstração, os jogadores poderão, finalmente, empunhar a faca e vivenciar, em primeira mão, a transformação de Vano."

Nekome: Nazi Hunter é um jogo de ação narrativo em terceira pessoa, com estilo visual marcante, ambientado na Segunda Guerra Mundial. A trama gira em torno de Vano Nastasu, um jovem cigano cuja família é assassinada por nazistas, o que o lança em uma busca brutal por vingança. A identidade de Vano e a perseguição sofrida por sua comunidade são elementos centrais da narrativa, lançando luz sobre um aspecto da Segunda Guerra Mundial raramente explorado em jogos. A equipe trabalhou em conjunto com historiadores e consultores culturais para dar embasamento à jornada do protagonista, explorando o que acontece quando a vida de um homem é totalmente consumida pela perseguição aos responsáveis ??por sua destruição.

No centro dessa busca estão as "Hienas de Hitler" — um notório esquadrão de agentes nazistas cuja crueldade extrema os tornou temidos por toda a Europa ocupada, e pelo mundo. Cada eliminação aproxima Vano de seu acerto de contas, mas, ao mesmo tempo, o empurra ainda mais fundo em uma espiral de luto e fúria.

Os jogadores podem espreitar os inimigos a partir das sombras ou enfrentá-los diretamente, combinando furtividade estratégica com um combate brutal em curta distância. Essas escolhas repercutem além de cada confronto, graças ao sistema de "Medo e Notoriedade" do jogo: à medida que a reputação de Vano cresce e suas eliminações se tornam cada vez mais brutais, os inimigos podem entrar em pânico ou fugir, em vez de tentar impedir o avanço de Vano em sua caçada às Hienas.

A demonstração gratuita de Nekome: Nazi Hunter oferece aos jogadores uma prévia do modo extra "Hordes of the Reich" (Hordas do Reich) — uma arena de 25 estágios que coloca à prova até os mais ágeis caçadores de nazistas. Alguns estágios exigem furtividade e eliminações silenciosas, enquanto outros permitem experimentar armas descartadas que os nazistas, imprudentemente, deixaram espalhadas pelo cenário. Uma coisa é certa: você tem uma faca e muitos nazistas em quem usá-la. A demonstração estará disponível para PC, via Steam, entre os dias 19 e 26 de outubro.

Nekome: Nazi Hunter possui classificação indicativa para o público adulto (M for Mature) e tem lançamento previsto para o início de 2027, chegando ao PC via Steam e Epic Games Store, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Para saber mais e acompanhar as novidades sobre Nekome: Nazi Hunter, acesse o site oficial do jogo, siga o game no X, Facebook, Instagram, TikTok ou YouTube, ou entre na Nekome, comunidade no Discord.

Sobre a ProbablyMonsters

Fundada por Harold Ryan — líder do setor e ex-presidente e CEO da Bungie — a ProbablyMonsters é uma empresa independente de videogames dedicada à criação de títulos originais de categoria "AA", mas com um nível de execução digno de produções "AAA". A empresa desenvolve jogos com escopo bem definido e qualidade premium, permitindo que as equipes de desenvolvimento foquem naquilo que torna cada título único. Com base na experiência de uma equipe talentosa de líderes em desenvolvimento e publicação, a ProbablyMonsters está construindo um portfólio crescente de jogos focados e distintos, criados para se destacar em um mercado cada vez mais concorrido.

Para mais informações, acesse probablymonsters.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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