Jovem que rendeu quase R$ 90 milhões ao Galo dá show com gol, assistência e expulsão provocada (Alisson comemora gol pelo Shakhtar ao lado do venezuelano Gleiker Mendoza)

Revelado nas categorias de base do Atlético, o atacante Alisson, de 21 anos, teve uma atuação de gala no clássico entre Shakhtar Donetsk e Dinamo de Kiev. O jovem jogador comandou a vitória por 3 a 0, nesta terça-feira (27/10), pelas oitavas de final da Copa da Ucrânia: marcou um gol, deu uma assistência e ainda provocou a expulsão de um adversário.

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O desempenho decisivo garantiu a vaga do Shakhtar nas quartas de final do torneio nacional e embalou a equipe para a sequência pesada da temporada. Com o tento anotado no clássico, o atacante soma três gols em 12 partidas na atual temporada. Desde sua chegada ao futebol ucraniano, em março de 2025, Alisson acumula 11 gols e 13 assistências em 50 jogos disputados.

Celebração e foco nos próximos desafios

Após a partida, Alisson comemorou a grande atuação da equipe e destacou o apoio vindo das arquibancadas:

“Estávamos precisando de uma atuação assim e de uma vitória desse tamanho. Mata-mata é sempre diferente, tem um clima especial, e a nossa torcida entregou isso hoje no estádio. Cantaram o jogo todo e nos empurraram para essa classificação na Copa da Ucrânia. Time, torcida, comissão, nosso staff estão todos de parabéns!”, celebrou o ex-atleticano.

O atacante também projetou os desafios seguintes da equipe, que envolvem a disputa pelo topo da liga nacional e o compromisso pela Liga dos Campeões:

“É um resultado que vai além do placar do jogo, porque reforça a nossa confiança para os próximos compromissos importantes que temos pela frente. No próximo fim de semana, jogaremos uma partida importante de olho na liderança do campeonato nacional. E já na terça-feira que vem, dia 3, voltamos a atuar pela Champions, contra o Sporting, na nossa casa, que tem sido o Stamford Bridge, em Londres. Contra o AEK fizemos valer o mando e conquistamos os três pontos. Agora, mais um baita desafio, mas estamos preparados para entrar em campo e fazer o que sabemos de melhor, que é jogar um futebol bonito e com coragem de ser protagonista”, completou.

Momento do Shakhtar na temporada

No Campeonato Ucraniano, o Shakhtar Donetsk ocupa a vice-liderança, com 25 pontos somados em 10 rodadas. Já na Liga dos Campeões da Europa, a equipe ucraniana acumula uma vitória, um empate e uma derrota na fase de liga do torneio continental.

Números e valores da venda pelo Galo

Alisson foi negociado pelo Atlético com o Shakhtar Donetsk em março de 2025, quando tinha 19 anos. Na ocasião, o Galo vendeu 80% dos direitos econômicos da promessa por 12 milhões de euros fixos (cerca de R$ 76 milhões na cotação da época), além de 2 milhões de euros (aproximadamente R$ 12,8 milhões) previstos em metas. O valor total da operação pode alcançar R$ 90 milhões.

Pelo time profissional do Atlético, o ponta disputou 43 partidas e marcou quatro gols antes de se transferir para a Europa.

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Próximos jogos do Shakhtar Donetsk

Shakhtar x Obolon-Brovar Sexta-feira (30/10), às 13h (de Brasília) Campeonato Ucraniano

Sexta-feira (30/10), às 13h (de Brasília) Campeonato Ucraniano Shakhtar x Sporting (POR) Terça-feira (3/11), às 14h45 (de Brasília) Liga dos Campeões

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