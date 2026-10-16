LEPAS L6 EV no LEPAS Global Elegance Drive: Performance Real, Dinâmica Real

WUHU, China, Oct. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- No dia 19 de outubro, o LEPAS L6 EV parte de Xangai rumo ao LEPAS Global Elegance Drive, marcando o início da sua primeira jornada global de direção elegante. Realizado durante a Chery International User Summit de 2026, o test-drive marcará a abertura oficial da primeira LEPAS Global Elegant Lifestyle Week. O evento contará com 34 Embaixadores da Condução Elegante de 15 países, que participarão da viagem de dois dias e uma noite para testar o L6 EV em diferentes estradas.

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Após sua estreia oficial na Tailândia em julho deste ano, onde foi amplamente elogiado por clientes e pela mídia devido à sua experiência de condução urbana, o LEPAS L6 EV agora expande sua presença global. Posicionado como um SUV inteligente para o dia a dia urbano, o L6 EV apresenta um design inigualável e um Habitáculo Tecnológico Inspirado na Natureza, com um interior espaçoso e confortável. Equipado com um sistema de propulsão elétrica eficiente e chassi voltado para o conforto, o L6 EV combina o ADAS à assistência de estacionamento inteligente para proporcionar controle sem esforço, comodidade e tranquilidade na condução diária. Sua autonomia e os recursos de carga rápida também possibilitam viagens mais longas. O próximo test-drive revelará essas qualidades na prática, demonstrando como o L6 EV se comporta em diferentes estradas.

A viagem de Xangai a Wuhu passará por ruas urbanas, rodovias intermunicipais, estradas à beira de lagos e rotas sinuosas nas montanhas, colocando à prova a capacidade máxima do veículo em cada trajeto. Durante o percurso de longa distância, os Embaixadores da Condução Elegante avaliarão a resposta de potência do L6 EV, a assistência ao motorista, o conforto ao dirigir, além da autonomia e da eficiência da carga rápida. O trajeto com curvas e subidas desafiadoras será ideal para avaliar o comportamento dinâmico do veículo. Além disso, manobrar em locais desconhecidos colocará à prova essa praticidade no dia a dia e destacará o assistente de estacionamento inteligente. Com base em diferentes cenários de condução e expectativas, os embaixadores compartilharão impressões diretas sobre os atributos mais importantes para cada mercado. Essa troca ajudará a LEPAS a compreender melhor as necessidades dos usuários globais, servindo como base para futuras iniciativas de cocriação.

Esses insights também contribuirão para os debates e a cocriação durante a LEPAS Global Elegant Lifestyle Week, trazendo novas perspectivas para a visão da marca de uma mobilidade elegante, confiante e estável. Sob o tema "JUNTOS NA ELEGÂNCIA", o público global vivenciará em primeira mão as soluções de mobilidade NEV da LEPAS, além de trocar ideias e explorar as mais recentes tecnologias inteligentes da Chery Auto, com destaque para as inovações dos robôs AiMOGA. Por meio da integração entre robótica e tecnologia automotiva em cenários práticos, essa jornada revelará novas possibilidades para a mobilidade do futuro e para um estilo de vida elegante.

Sobre a LEPAS

LEPAS é a marca Premium de Veículos de Nova Energia (NEV) da Chery Auto, dedicada a criar experiências de mobilidade elegantes para usuários em todo o mundo. Focada em se tornar a marca de preferência para um estilo de vida de mobilidade elegante, a LEPAS une a Estética Inspirada no Leopardo, a Tecnologia Elegante e um Espaço Requintado — transformando a elegância em uma experiência de condução que você pode ver, sentir e confiar. Apoiada por uma crescente rede global de revendedores com mais de 500 pontos de vendas e serviços, a LEPAS está expandindo sua presença internacional com suas operações localizadas, oferecendo produtos e experiências adaptadas aos usuários nos mercados globais.

Sobre a Chery Auto

Fundada em 1997, a Chery Auto é uma fabricante automotiva global especializada no desenvolvimento de veículos, tecnologias inteligentes e novas soluções de energia. A empresa atua em mais de 130 países e regiões, apoiada por uma forte rede internacional de pesquisa, produção e parcerias estratégicas. A Chery Auto continua sendo a maior exportadora chinesa de veículos de passageiros há 23 anos consecutivos. Guiada por sua filosofia global de "Em algum lugar, Para algum lugar, Parte de algum lugar", a Chery Auto está comprometida com o avanço da mobilidade sustentável por meio da inovação contínua e da colaboração global.

Contato com a Mídia

Nome da Empresa: LEPAS International

Contato: Vincy Wang

E-mail: GlobalPR@lepasinternational.com

Company Official Website: https://lepasinternational.com/

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Fotos deste comunicado disponíveis em:

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9847178)