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HOMENAGEM POLÊMICA

Prefeitura de Florianópolis dá grãos de milho a funcionários no Dia do Servidor Público

Entidade sindical expôs a lembrança distribuída em homenagem à data; a iniciativa da gestão municipal recebeu diversas críticas nas redes sociais

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AC
Ana Clara Moyen*
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Ana Clara Moyen*
Repórter
Jornalista multimídia em formação pela UFMG
30/10/2026 16:22 - atualizado em 30/10/2026 16:29

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Prefeitura de Florianópolis dá grãos de milho a funcionários no Dia do Servidor Público
Lembrança com milho de pipoca cru entregue aos servidores de Florianópolis gerou críticas e ironia nas redes sociais crédito: Reprodução/Instagram @sintrasem

A entrega de uma lembrança aos trabalhadores municipais de Florianópolis em homenagem ao Dia do Servidor Público, comemorado na quarta-feira, no dia 28 de outubro, gerou críticas e ironias nas redes sociais. A ação envolveu a distribuição de um brinde composto por um cartão com mensagem de agradecimento e um pacote de milho de pipoca cru.

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A repercussão começou depois que o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Florianópolis (Sintrasem) divulgou a imagem do material nesta quinta-feira (29/10). A entidade sindical criticou publicamente a iniciativa adotada para marcar a data comemorativa dos servidores.

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No post divulgado pelo sindicato, usuários da internet questionaram e ironizaram a lembrança entregue aos funcionários. Entre as manifestações registradas na publicação, perfis escreveram: "Todo mundo ganhando um punhado de milho pra se ajoelhar", “Fizeram um curso do Pablo Marçal para terem essa ideia...” e “Se todo mundo juntar seu saquinho dá pra fazer uma bacia de pipoca".

A publicação do Sintrasem também apontou que a Secretaria de Assistência Social enfrenta problemas estruturais na prestação de serviços à cidade. A manifestação destacou a falta de investimentos, a presença de equipes incompletas e condições precárias de trabalho voltadas a garantir direitos sociais aos moradores.


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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.

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