Dois restaurantes de São Paulo representam o Brasil em ranking mundial

A seleção também inclui o Uliassi, de Senigallia, na Itália, que ocupa a 51ª posição, e o Aponiente, de El Puerto de Santa María, na Espanha, que fecha a lista em 100º lugar. Lisboa está representada pelo Belcanto, na 75ª posição. Os 50 primeiros colocados do ranking serão anunciados em 4 de novembro, durante uma cerimônia em Lima, no Peru. Foto: Pexels / Prateek Lall