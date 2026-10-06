'Gay de direita' muda de lado e declara voto em Lula

O ex-candidato a deputado federal João Pedro Sastre (MDB-SP), conhecido como "Gay de Direita", declarou apoio a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais. Segundo o candidato, que foi não eleito, o endosso ao petista acontece após a grande rejeição da direita à sua candidatura.

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Na publicação, feita nas redes sociais, Sastre se queixa da falta de apoio recebido pela direita, tanto nos votos, quanto na destinação de recursos para a campanha. Ao todo, o candidato a deputado federal conquistou apenas 294 votos no estado de São Paulo.

"Muita gente tá vindo aqui falar assim para mim: 'ah, mas muitas pessoas da direita também não se elegeram'. Eu sei que não se elegeram. Só que no meu caso, o que pegou foi a minha baixa votação. E essas pessoas da direita que não se elegeram, por exemplo, a 'trans de direita', eles receberam muito recurso partidário, coisa que eu não tive. Então, nesse segundo turno, eu estou posicionado", disse o candidato.

Após a lamentação, o jovem de 24 anos afirma estar recebendo ameaças por trocar de lado: "ouse estragar a campanha de Flávio Bolsonaro e você vai ver o que vai acontecer", intimou um apoiador direitista a Sastre. Em seguida, o jovem diz que mudou o pensamento, pois "sentiu na pele" o que é ser um gay de direita, pela rejeição à própria campanha.

"Eu vou usar o meu poder de convencimento para dizer que eu senti na pele o que é ser um jovem gay na direita. E isso ficou muito bem provado, 294 votos. Então, não é sobre muitos terem ficado de fora, porque a maioria ficou de fora. Foi sobre o tratamento que eu recebi na campanha, a falta de apoio e a falta de votos pelo eleitorado da direita", diz Sastre, no vídeo, antes de finalizar sobre o apoio a Lula:

"Então, contem comigo. Nesse segundo turno, a gente vai de 13. Eu vou tentar virar o máximo de votos possíveis para o Lula, porque quem abandona você no meio do caminho, não merece a tua confiança até o final".

Confira o vídeo publicado pelo "Gay de Direita" nas redes sociais:

*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima

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