Valdemar diz que Flávio vai "liberar" Bolsonaro e projeta ex-presidente candidato em 2030

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou nesta segunda-feira (5/10) que o ex-presidente Jair Bolsonaro pode ser candidato à Presidência da República em 2030. Em entrevista à CNN Brasil, o dirigente disse estar convicto de que, se Flávio Bolsonaro (PL) vencer o segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o novo governo garantirá a liberdade do pai.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

"O Flávio se elegendo presidente da República, ele vai liberar o Jair Bolsonaro. Eu não tenho dúvida disso", declarou Valdemar ao ser questionado sobre uma eventual nova candidatura do ex-presidente. Segundo ele, Bolsonaro "pode ser um forte candidato daqui a quatro anos", porque "o povo vai querer" o seu retorno.

Leia Mais

O dirigente classificou como surpreendente o desempenho de Flávio, que terminou o primeiro turno em primeiro lugar e enfrentará Lula na disputa final. Valdemar também creditou ao carisma de Jair Bolsonaro o resultado obtido pelo PL nas eleições legislativas: a sigla terá as maiores bancadas tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado a partir do ano que vem.

Saúde e papel no governo

Sobre o estado de saúde do ex-presidente, Valdemar disse que Bolsonaro está melhor e segue em cuidados. "Ele é muito novo ainda e é muito forte", afirmou, acrescentando ter certeza de que o pai do candidato "vai contribuir muito para o governo do Flávio".

O presidente do PL também comentou a eleição de Michelle Bolsonaro ao Senado pelo Distrito Federal. Para ele, a ex-primeira-dama teve papel importante na campanha e deverá ter atuação de destaque na Casa. "É uma líder nata e tem talento", disse.

Disputa pelo comando do Senado

Na entrevista, Valdemar sinalizou que o PL não apoiará o senador Davi Alcolumbre (União-AP) na tentativa de reeleição à presidência do Senado, em 2027. Na avaliação do dirigente, Alcolumbre está alinhado ao governo Lula. O nome do partido para a disputa será o senador Rogério Marinho (PL-RN).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Teremos um trabalho muito grande porque temos que mudar isso", afirmou Valdemar, que vinculou a mudança no comando da Casa à vitória de Flávio na corrida presidencial.