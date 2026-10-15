Jogador é encontrado morto com tiro no peito; amigo é detido (Matías Exequiel Soto, jogador do Club Comercio Plaza, que faleceu aos 19 anos, em registro com a camisa do clube.)

O futebol argentino está de luto pela morte do jovem Matías Exequiel Soto, de 19 anos.

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O jogador foi encontrado morto em uma área rural da província de Chaco, na Argentina, após ser atingido por um disparo de arma de fogo durante uma caçada. Um amigo que o acompanhava foi detido, e a polícia investiga as circunstâncias do caso.

A ocorrência foi registrada na tarde do último sábado (10/10), nas proximidades da propriedade El Sol. Segundo informações divulgadas pela imprensa estrangeira, o jovem foi encontrado caído no chão, sem sinais de vida.

Amigo apresentou versão sobre a morte do jogador

De acordo com os relatos publicados, o amigo de Matías afirmou às autoridades que o jogador havia disparado acidentalmente contra o próprio peito.

Segundo essa versão, o jovem ainda teria conseguido caminhar alguns metros depois de ser atingido, antes de cair. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram Matías morto e o acompanhante na área.

O amigo, identificado em relatos da imprensa local como Leonardo Germán García, também de 19 anos, foi detido durante a investigação.

A investigação é conduzida pela Promotoria nº 3 de Resistencia, sob responsabilidade da promotora Rosana Soto.

Os investigadores buscam esclarecer como ocorreu o disparo fatal e se os relatos apresentados pelo amigo correspondem ao que aconteceu na propriedade rural. A análise das evidências e os exames periciais são fundamentais para determinar a dinâmica do episódio.

Até o momento, não há uma conclusão definitiva sobre as circunstâncias da morte.

Clube lamenta morte de jovem jogador

Matías atuava pelo Club Comercio Plaza, equipe da região de Presidencia de la Plaza, na província argentina de Chaco.

Após a morte do atleta, um representante do clube publicou uma homenagem ao jovem, destacando seu comprometimento com a equipe e a relação construída com companheiros e pessoas próximas.

Na mensagem, o representante lamentou a perda de uma pessoa e de um esportista querido, ressaltando a paixão, o comprometimento e o companheirismo demonstrados por Matías.

A morte do jogador provocou comoção entre pessoas próximas e integrantes da comunidade esportiva local.

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