R$ 0,83 por dia: como a consulta pelo celular entra no orçamento de quem ganha pouco

Para quem vive com o orçamento apertado, toda despesa nova passa por uma conta simples: quanto custa por dia e o que entrega em troca. Na consulta médica por assinatura, a mensalidade de R$ 24,90 equivale a cerca de R$ 0,83 por dia.

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É o preço do plano individual da VoxCare . Por esse valor, a plataforma reúne, num aplicativo com atendimento 24 horas, teleconsulta médica, apoio psicológico e orientação nutricional, além de um clube de benefícios com descontos e cashback.

Para quem a conta faz diferença

A VoxCare atende todos os públicos, da classe média alta à baixa renda, mas é na base da renda que um preço assim faz mais diferença. O público que mais depende dele é também o que menos tem acesso a plano de saúde. Pela Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, do IBGE, só 2,2% das pessoas com rendimento mensal de até um quarto do salário mínimo tinham plano médico, contra 86,8% na faixa de mais de cinco salários mínimos. No trabalho, a informalidade era de 37,4% da população ocupada no segundo trimestre de 2026, segundo a PNAD Contínua, o que deixa muita gente fora do benefício de saúde pago pelo empregador.

“Democratizar o atendimento não é só cobrar menos. É desenhar o serviço para quem só acessa a internet pelo celular, trabalha sem carteira assinada e não pode perder um dia de serviço numa fila”, diz Sonia Cardoso, CEO da VoxCare.

O que entra no preço

Atendimento médico pelo celular a qualquer hora, apoio psicológico, orientação nutricional e um clube de benefícios com descontos e cashback. Para avaliar se a mensalidade compensa, a pergunta prática é quantas vezes, no ano, você precisaria de uma orientação médica que hoje exige deslocamento, espera ou um dia sem trabalhar.

O que fica de fora

Telemedicina não é plano de saúde: não cobre internação, cirurgia, exames presenciais nem procedimentos. A mensalidade não substitui um convênio nem a rede pública para exames e procedimentos. Pela Resolução 2.314/2022 do Conselho Federal de Medicina, o médico pode indicar a consulta presencial sempre que achar necessário.

“Atender quem ganha pouco traz uma responsabilidade a mais: mostrar o caminho certo quando o caso não se resolve pelo celular. Para essa pessoa, um encaminhamento bem feito vale tanto quanto a consulta”, afirma a executiva.

Por que o preço pode ser baixo

Uma mensalidade nesse valor depende de escala: o serviço precisa de muita gente usando para fechar a conta. Por isso, além da venda direta, o acesso também pode chegar por organizações que já reúnem as pessoas. No CEAB, escola de aviação, os alunos em curso, do ensino a distância ao presencial, têm acesso ao aplicativo da VoxCare.

“Preço baixo sozinho não fecha a conta. O que sustenta o modelo é chegar a muita gente pelos lugares em que ela já está, como a escola, a associação ou a empresa, e fazer com que o benefício seja usado de verdade”, diz Sonia.

O que mostra um painel do setor

Um painel da Saúde Digital Brasil com o Datalab da Serasa Experian, feito com dados de empresas de saúde digital, somou 7,98 milhões de atendimentos de telessaúde entre 2020 e 2025, e 72,96% dos atendimentos terminaram no próprio ambiente digital, sem encaminhamento presencial. No painel, planos de saúde bancaram 42% dos atendimentos; empresas, 31%; recursos públicos, 8%; e o paciente pagou diretamente 1%. O pagamento direto ainda é uma fatia pequena, e é nele que está quem não tem plano nem empresa pagando a conta.

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Na conta do orçamento apertado, R$ 0,83 por dia compra acesso a uma orientação médica, não cobertura completa de saúde. Saber exatamente essa diferença é o que faz o dinheiro render.